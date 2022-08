La notte bianca a Villafranca di Verona

Sabato 27 agosto 2022 ritorna nelle vie della città la "Notte Bianca" di Villafranca di Verona con? aree con intrattenimento per famiglie, adulti e bambini, sport, musica dal vivo, mostre, balletti, dj set, arte varia e cultura. Appuntamento dalle 17 per lo shopping dello sbarazzo con negozi aperti e stand enogastronomici. Bus navetta gratuito dai parcheggi periferici dalle ore 17.

Tutti gli eventi ad ingresso gratuito inizio ore 17.

inizio ore 17. Apertura Castello Scaligero fino alle 22.

Musica ed intrattenimenti fino alle 3 di notte.

La Notte Bianca della Città di Villafranca è tra gli eventi d’intrattenimento vario e di cultura più attesi di fine estate in provincia di Verona. Saranno i Cartoon il fil rouge di questa edizione che vedrà animare la Città di Villafranca di Verona nelle vie principali del centro, nelle piazze della città, all’interno del Castello Scaligero per un evento a 360º che abbraccia tutto il centro storico e coinvolge i commercianti e i pubblici esercizi al fine di attrarre e divertire un pubblico il più vasto possibile, dai più piccoli ai più grandi!

Una Villafranca attiva su tutti i fronti che si dimostra ancora una volta sensibile a tematiche sportive, culturali e umanitarie, ripropone una città viva, ricettiva e molto attenta a tutte le fasce di età, con particolare attenzione alle famiglie del territorio. Da sempre, infatti, la Notte Bianca di Villafranca è strutturata in modo da accogliere i più piccoli, le famiglie e i giovani con una varietà di eventi adatti a tutti! Le aree di intrattenimento saranno più di 38, tutte nel centro della cittadina scaligera!

La grande Notte Bianca di Villafranca si svolgerà sabato 27 agosto 2022 e promette di accontentare chiunque abbia voglia di vivere in pieno le bellezze della città, che negli anni è diventata un polo culturale importante per tutta la provincia di Verona, e non solo. La manifestazione è organizzata dal Comune di Villafranca di Verona, promossa dall’Assessorato alle Manifestazioni, allo Sport e alla Cultura con la collaborazione delle Associazioni Sportive con il supporto organizzativo di City Live srl.

Villafranca di Verona si propone ancora una volta di valorizzare il patrimonio sportivo della Città attraverso eventi che promuovano lo sport inteso come veicolo di integrazione sociale ed educativo, ma anche come divertimento, passione, prevenzione per il benessere della persona.

Viene riproposta la "Notte Bianca dello Sport", che vede il castello scaligero trasformato in una palestra a cielo aperto sotto le stelle dalle 17 alle 22. Questa iniziativa vuole essere un momento di condivisione di passioni sportive e di divertimento che superino ogni tipo di barriera culturale o sociale, unendo la cittadinanza in nome della pratica sportiva. Durante la serata sono previste diverse attività non solo per gli appassionati di sport ma anche per famiglie, adulti e bambini di tutte le età.

Esibizioni, tornei sportivi e possibilità di provare gratuitamente tutte le discipline delle Associazioni sportive partecipanti. Tantissime le discipline coinvolte: Volley, Mini-volley e gioca allo sport con Polisportiva San Giorgio; Tennis Asd Tennis Villafranca, campo da gioco da Baseball con Polisportiva Azzurra; prove di lancio del vortex, partenze dai blocchi con Atletica Villafranca; dimostrazione Volley settore giovanile co la presenza delle Atlete di serie C; dimostrazioni e prove di Karate con Fudoshin Ryu; dimostrazione di Rugby per bambini Asd West Verona Rugby.

Si riconferma lo "Shopping dello Sbarazzo": dalle ore 17 i negozi aderenti all'iniziativa proporranno prezzi più che vantaggiosi. La Notte Bianca è anche cultura. A Palazzo Bottagisio dalle 17 alle 23 si avrà l’opportunità di vivere una "Notte di letture al museo" a cura del Comitato Biblioteca e libreria Terza Pagina. L’Associazione MIConTi dalle 20.15 alle 23.00 presenta la Mostra d'arte “Estate, Art Long – Filò serale”.



All’Auditorium comunale Phobos "La notte della paura" dalle ore 20. Direttamente dai sotterranei di Phobos, un gruppo di spaventose creature sono state liberate all’interno di un passaggio del terrore! Solo i più temerari avranno il coraggio di entrare! Solo i più impavidi riusciranno ad uscire!

Innumerevoli gli appuntamenti e gli eventi che illumineranno La Notte Bianca di Villafranca di Verona. Ogni angolo del centro si animerà con live musicali e di artisti di strada; non mancheranno anche spettacoli di danza, proposte per bambini, attività ludico - creative di sport, divertimento, musica e arte, gonfiabili, giochi, spettacoli di magia e di artisti circensi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, per far vivere una notte di sogni e magia.

La cornice più suggestiva saranno sicuramente le vie principali della città:



Partendo da Corso Vittorio Emanuele II, lato castello, l’immancabile presenza del Serd di Bussolengo: “Se Bevo Non Guido” con Safe-night in Veneto, un progetto di prevenzione selettiva sul divertimento giovanile e nell’ambito del consumo di alternanti con interventi nella sicurezza stradale. Birrificio Artigianale Brew Gruff presenta ore 20,30 Pilates, Yoseikan Budo, KickBoxing/ M.M.A, cross cardio eseguito dalla Palestra sport and fitness • ore 22 Lorenz Dj in consolle

Appassionati di tennis? Asd Tennis Villafranca attende tutti i bambini per una prova di mini tennis, a cura del maestro nazionale Davide Garzotti e del suo staff.

Un viaggio nella magnifica Puglia con Leone Bistrot ore 20/21/22. Orecchiette e pizzica con Almakantica. La tradizione del territorio di Villafranca al Caffè Fantoni con la presentazione dei prodotti tipici di Villafranca “Sfogliatina e Acqua di Fiume”. Cartoon + Clothes = Art – Images by Diego Norbiato da Pea Group.

Musica? Passeggiando su Corso Vittorio Emanuele potrai fermarti in Piazza Giovanni XXIII e fare festa con La Tana del Luppolo alle ore 20 Spettacolo palestra Gymnasium Wellness con le discipline di Superjump, Zumba, Strong, Step, Total Body, Group Cycling. Live band – Percorsi Diversi”, Dj Brex dal Flywood aspettando il grande spettacolo Domus Dj con Alice in Villaland alle 00.30.

Un salto in Piazzetta Lino Tosoni alle 18 da Walle's Burger per un incontro speciale con Heidi. Proseguendo su Corso Vittorio Emanuele II, lato San Rocco, una ricca proposta per il divertimento dei grandi con le proposte del Bar Duomo Enosteria, ore 18.30 “Sipario d’arte” esibizioni scuola di danza, live music con Giada Live, Walter Master Jay aspettando i suoni di Dj Dami e Marco Santini. E per i più piccoli? dalle 19.00 Animazione Dinosauro per Bambini, Clown, Trucca bimbi e Mascotte.

Ancora sport? Questo e molto altro per dare vita a un appuntamento indimenticabile, dimostrazione di Calcio a 5 con Asd AZ4 Villafranca, percorso di abilità e tiro di precisione. Impara gli scacchi con l’Associazione Dilettantistica Scacchi Valpolicella (Per pre-iscrizioni alla simultanea e al Torneo di scacchi delle 21 inviare una mail a info@veronascacchi.it). Dimostrazione di Rugby per bambini con Asd West Verona Rugby. Una notte a ritmo latino con le esibizioni della Scuola di Danza Quieres Bailar, fitness-burlesque bachata, salsa, kizomba.

Area Ottika – Caffè degli Artisti:

ore 19 Con gli occhi di un bambino (tra palloncini e...) Live Show con Pasticceria Miozzi.

ore 19 Pasticceria live con Show cooking

La Notte Bianca dal ritmo rap, trap, raggaeton, Twerk con A Stecca dalle 19 Dj Set Nonno Tek a seguire live music con Loze, Candy, Devil Monster, Meth, Micheal, Amin, Mega Thunder, Live 8B per concludere con Dj Rosmarino e Dj Carbo. Non mancherà l’esposizione auto d’epoca Gruppo Amici Fiat 500 Villafranca. Su Corso Garibaldi esibizioni, artisti di strada e spettacolo a cinque stelle.

Mama mia – Oasi della Pizza:

ore 18 GoodFood GoodMood intrattenimento con Expo Artista Alberto Raffaelli

Tre Corone dalle 18 Aperol Family e direttamente dall'Art Club dj Sebastian Bayl Voice Johnny Voice Drag: Lady Anet Windsor, Stella P (miss drag queen Italia 2021), Elga Emmental accompagneranno l’arrivo dell’immancabile appuntamento con Yano Music Machine.

Anche via Pace colorerà la notte bianca con l’esposizione auto “Da Maggiolini a Maggioloni, un'auto entrata nella leggenda”

Barberia 1990 – MamaCara Bistrò, e con le dimostrazioni di taglio capelli e barba a cura del barbiere di 1990 Barberia. E arriviamo nella magnifica cornice del Castello di Villafranca. In piazza Castello Pub Dubliners ore 20.45 Eskarma Cartoons ore 22.30 Cristina Dj a seguire Mirkoesse Dj Show. Un ventaglio di proposte musicali e di intrattenimento per tutti. Nel Vallo Levante Ritual “Suavemente” Dj set Fede Sweet e “Groove & Move” Dj Set Albert Bne, Davide Biss, Magic Mike.

Se siete ancora alla ricerca di proposte all'interno del ricco programma di eventi, vi suggeriamo di procedere verso via Roma – via Rensi. Na Pinta presenta musica 360° con Lady D, Visconti Cocktail Room esposizione auto da rally storiche e moderne del Gruppo Fiat 500 d'epoca. La Pesa dalle 19.30 Aperitivo...in famiglia! con Musica e giochi e Dj set Steb St x BIA 3000. GDI Team Verona propone stand espositivo e percorso di tiro con repliche da softair. Se vedrete qualcuno prendere il volo in movimento aerei, fermatevi ad osservare la dimostrazione di arte aerea a cura dell'Associazione Culturale Performance Education a cura di Locanda del Viandante – Pub Sheeba dalle 18.30. Per terminare il tour degli appuntamenti recatevi in VIA TRIESTE Pub Dubliners ore 21.45 con Candies party band ore e Cristina Dj.

Informazioni e contatti

L’evento è fortemente voluto dal Comune di Villafranca Assessorato alle Manifestazioni. L’ingresso alla Notte Bianca e tutti gli eventi della serata sono gratuiti. L’inizio della Notte Bianca è previsto per le 17.

La Notte Bianca 2022 è la Notte Bianca più social di sempre, sarà possibile essere aggiornati sul programma in tempo reale, condividere, partecipare e seguire l’evento La Notte Bianca 2022 nella fan page Facebook e profilo Instagram Eventi Villafranca Verona. Tutti i partecipanti potranno essere protagonisti con i propri scatti su Instagram con l’hashtag #nottebiancavillafranca22 o potranno seguire o taggare il profilo @eventivillafranca.