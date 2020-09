A Verona musica live ed enogastronomia per la "Notte Bianca di Borgo Venezia"

Il 5 settembre 2020 dalle 18.30 alle 23.30 a Verona è in programma la "Notte Bianca di Borgo Venezia" in Piazza Nogarola, Piazza Vinco e Via Morando. L'ingresso è gratutito. Dopo le edizioni degli anni scorsi si ripete anche quest'anno la notte bianca di Borgo Venezia, nel rispetto di tutte le precauzioni e le norme vigenti anticovid.

Saranno presenti:

Stand enogastronomici

Birra artigianale

Foodtruck con panini, patatine e dolci

Stand con prodotti artigianali

Band musicale

L'evento seguirà tutte le regole della più recente normativa anticovid per cui all’entrata dell’evento ci saranno tutte le informazioni necessarie per vivere questa manifestazione in tutta sicurezza.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/prolocoverona

Evento Facebook