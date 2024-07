A Bussolengo è tempo di festa con la "Notte Bianca"

Sabato 20 luglio, dalle ore 19 alle ore 2, Bussolengo si anima con il ritmo della Notte Bianca per trascorrere una serata all’insegna del buon cibo, musica, shopping e tanto divertimento.

Come da tradizione l’evento, organizzato dalla Pro Loco, dal Comune di Bussolengo e dal Distretto del Commercio “La rosa di San Valentino – Eternamore”, in collaborazione con Associazioni Locali, propone diverse aree per gustare un piatto o ballare, per le vie del paese, in compagnia dei numerosi dj set, come quello di Walter Master J e DJ Dami, direttamente da Radio Studio + in Piazza 26 aprile, ma anche musica dal vivo, spettacoli di danza e tanto altro.

Per i più piccoli in Galleria Massella disegno e pittura ed in via De Gasperi spettacolo di magia, giochi di legno, volley e minitennis. Per gli amanti di esperienze gastronomiche i ristoratori locali proporranno cucina tipica con musica e ottimi cocktail. Ci saranno esposizioni di auto, la mostra di ability art, sfilate di moda, balli latino americani, Pole Dance e prove di trucco.

«Anche quest’anno torna l’appuntamento con la Notte Bianca, un’occasione per vivere la serata insieme per le vie di Bussolengo; ringrazio la Pro Loco e tutti i commercianti che si sono impegnati per offrire un intrattenimento di qualità. Una festa da non perdere», commenta il vicesindaco Massimo Girelli.

«Organizzare la Notte Bianca è sempre un grande orgoglio per noi della Proloco perché promuovere il territorio intrattenendo le persone e contemporaneamente supportare i commercianti è proprio la nostra mission. Sarà una Notte Bianca ricca di eventi! I nostri commercianti vi sorprenderanno con le loro iniziative. Vi aspettiamo numerosi», conclude il presidente della Pro Loco Comune di Bussolengo Massimo Poiesi.

Tutti gli appuntamenti in programma sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco Comune di Bussolengo.

Notte Bianca a Bussolengo / foto ufficio stampa Comune di Bussolengo