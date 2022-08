A Verona in prima nazionale lo spettacolo di danza "Nothing. Nel nome del padre, del figlio e della libertà"

Shakespeare a passo di danza. Giovedì 4 agosto, alle ore 21.15 , va in scena al Teatro Romano la versione del Re Lear coreografata da Michela Lucenti per Balletto Civile, un viaggio nella tragedia familiare che mescola generi e stili con un'idea di danza fortemente contemporanea. Lo spettacolo, in prima nazionale, rientra nel cartellone dell’Estate Teatrale Veronese, festival organizzato dal Comune di Verona.

A partire dal libro di Massimo Cacciari ‘Re Lear, figli, eredi’, lo spettacolo ‘Nothing. Nel nome del padre, del figlio e della libertà’ analizza la figura paterna nella tragedia familiare raccontata dal Bardo. Il punto di partenza del lavoro è l’eredità dei padri, della quale si analizzano il peso che grava sulle scelte personali, la necessità di rinnegarla e allo stesso tempo di nutrirsene per rifondare la propria identità. L’immaginario dei padri contamina i bisogni e le aspettative dei figli, la nostalgia si trasforma in slancio prospettico, mentre la danza – eclettica, in assoli, in coppia o in gruppo, esplosiva o raggelata in movimenti stilizzati – fa da collante proponendosi, in definitiva, come elemento rigenerante.

Il nuovo spettacolo di Michela Lucenti e Balletto Civile è tratto da Re Lear di William Shakespeare che, nelle mani del collettivo, si trasforma in una drammaturgia coreografica ficcante, spigolosa, capace di inserirsi come un cuneo nelle pieghe della realtà, un duello fisico fra corpo e parola, movimento e spazio scenico.

Sul palcoscenico Attilio Caffarena, Maurizio Camilli, Loris De Luna, Maurizio Lucenti, Michela Lucenti, Alessandro Pallecchi, Matteo Principi, Emanuela Serra, Giulia Spattini. Una produzione di: Balletto Civile - Teatro degli Impavidi (Sarzana) - Estate Teatrale Veronese. In collaborazione con: ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione e con Dialoghi/Residenze delle Arti Performative Villa Manin Codroipo. Con il sostegno del Ministero della Cultura.

INFORMAZIONI sul sito www.spettacoloverona.it.

BIGLIETTI in vendita al Box Office Verona di via Pallone 16 tel. 045 80 11 154, online sul sito www.boxofficelive.it e, nella sera di spettacolo, al botteghino del Teatro Romano dalle ore 20.

Riduzioni. Ingresso a 8 euro per studenti delle scuole superiori. Biglietti ridotti anche per universitari iscritti all’Esu, under 26 e over 65, studenti e insegnanti scuole di danza.