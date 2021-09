Note in una notte d'equinozio d'autunno al prato di Castel San Felice

Luci soffuse al prato di Castel San Felice che mercoledì 22 settembre si trasformerà in una location magica, luogo perfetto in cui celebrare l’equinozio d’autunno. Una notte in cui le ore di luce e le ore di buio sono uguali, quando le forze di luce e tenebra sono in perfetto equilibrio. Un incontro speciale che segna un periodo di rinnovamento e di cambiamento, il momento propizio per raccoglier l’energia della terra, onorare l’armonia della materia e dello spirito e salutare la natura che si prepara al riposo autunnale.

Mercoledì sarà un’occasione per gustare un pic nic con prodotti del territorio tra un bicchiere di Chiaretto di Bardolino e un assaggio di Monte Veronese, a lume di candela immersi nella natura. La voce avvolgente di Veronica Marchi accompagnerà i partecipanti in un concerto acustico per celebrare il passaggio dall’estate all’autunno, il periodo in cui la natura si spegne, si addormenta e lo spirito dell’uomo si risveglia. Ad aprire la serata l’attrice e scrittrice Caterina Pilon, che condurrà i presenti nel rito dell’accessione delle candele, un momento di condivisione e riflessione dal sapore etereo.

L’area dell’evento è raggiungibile solo a piedi: è consigliato indossare scarpe comode e portare con sé una coperta o una stuoia dove sedersi, insieme ad una torcia (va benissimo anche la torcia di uno smartphone).

Informazioni e contatti

L’accesso è consentito solo con l’acquisto della prevendita. I biglietti sono acquistabili su Eventbrite https://bit.ly/38R6USb.

Biglietto di ingresso singolo: 20 euro

Biglietto di ingresso per due persone: 35 euro

Il biglietto include una borsa da pic nic con: una candela per il rito di accensione delle candele e una selezione di prodotti del territorio veronese con una monoporzione di Formaggio Monte Veronese DOP e taralli in accompagnamento, una mezza bottiglia di vino Chiaretto di Bardolino con calice, una birra Forst Kronen con bicchiere, una bottiglietta di acqua e un plum cake.

L’evento è all’interno della rassegna eventi di Mura Festival.

