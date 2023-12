Alla Chiesa di S. Tomaso Cantuariense il concerto "Note di Natale"

Buona musica e solidarietà. Sabato 16 dicembre, alle 20.45 nella Chiesa di S. Tomaso Cantuariense in stradone S. Tomaso, Usacli di Verona in collaborazione con la Circoscrizione 1^, propone il concerto “Note di Natale”. Protagonista dell’evento il Quartetto d’Archi Maffei, composto dai violinisti Marco Fasoli e Filippo Neri, Giancarlo Bussola alla viola e Paola Gentilin al violoncello.

Ospite della serata, ad ingresso gratuito, l’Associazione Fidas Verona che illustrerà l’importanza del dono e il valore dell’impegno dei donatori volontari di sangue. L’evento è stato presentato questa mattina dal consigliere della Circoscrizione 1^ Andrea Trombini.

Lo spettacolo

Il Quartetto d’Archi Maffei è celebre per le peculiari doti artistiche, la capacità espressiva, l’attenzione ai dettagli e ad ogni sfumatura della musica, il grande equilibrio e la ricca tavolozza timbrica, arrivando a “suonare in quattro come uno strumento solo”. Il gruppo eseguirà musiche di Borodin, Corelli, Mozart, Rutter, Schubert e Berling.

Tutte le informazioni sul sito della Circoscrizione 1^.

Note di Natale / Locandina ufficio stampa Comune di Verona