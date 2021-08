Note al Brolo 2021: "Inferno" con Mauro Ottolini & Sousaphonix

Note al Brolo 2021: "Inferno", Mauro Ottolini & Sousaphonix con Alessandro Anderloni per li Dante Alighieri’s 700th Anniversary. Il 2021 è un anno speciale. In tutto il mondo viene celebrato l’anniversario dei 700 anni della morte di Dante Alighieri con iniziative e spettacoli per rendere omaggio al suo genio poetico e al suo capolavoro assoluto: la Divina Commedia.

Mauro Ottolini e l’Orchestra Sousaphonix, in collaborazione con il Film Festival della Lessinia, presentano uno straordinario progetto dedicato a Dante Alighieri nell’anniversario dei 700 anni dalla morte (1321 – 2021) con la sonorizzazione dal vivo di un capolavoro del cinema italiano realizzato dal regista Francesco Bertolini, “Inferno” (1911), nella copia restaurata dalla Cineteca di Bologna. L’opera cinematografica è una pietra miliare del genere in costume per il quale si distinsero i produttori italiani negli anni Dieci ed è il primo film al mondo di così elevato valore letterario e artistico, nonché il primo lungometraggio dove vengono utilizzati in maniera così audace effetti speciali cinematografi e teatrali.

Mauro Ottolini con la sua Orchestra Sousaphonix è il protagonista di questo evento che fonde musica, cinema e poesia, uno spettacolo unico e di alto livello artistico. Sul palcoscenico dirige una colonna sonora originale che accompagna dal vivo il film dedicato alla prima cantica della Divina Commedia. Sarà arricchito con alcune nuove composizioni interpretate dalle voci di Vanessa Tagliabue Yorke e Vincenzo Vasi e dalla voce recitante i versi di Dante di Alessandro Anderloni.

Biglietto unico: 15 euro

Gratuito sino ai 14 anni compiuti e per i disabili

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite:

(È necessario indicare il nr. dei biglietti prenotati, Nome e Cognome dei partecipanti e almeno un numero di cellulare).

Pagamento direttamente alla cassa la sera dell’evento

Inizio spettacolo ore 21

SI PREGA DI ARRIVARE CON ALMENO 45 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO

Apertura cassa ore 20

GREEN PASS - Nel rispetto della normativa vigente anti-Covid19, l’accesso sara? consentito esclusivamente agli spettatori che sono in possesso di GREEN PASS. In caso di maltempo il concerto di terra? presso il DIM Teatro Comunale, Via San Martino 4 Castelnuovo del Garda (loc. Sandra?) con ingresso contingentato suddiviso in due repliche, alle ore 19:00 e alle ore 21:00 con 140 posti ciascuna (l’orario sara? assegnato a discrezione insindacabile degli organizzatori in base all’ordine di prenotazione).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...