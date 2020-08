Teatro nei Cortili: "Non sparate sul postino" in scena all'Arsenale di Verona

Il 14, 15, 16 e 17 agosto 2020 ore 21 va in scena lo spettacolo "Non sparate sul postino" presso la Corte Ovest dell'ex Arsenale militare

Compagnia: Zeropuntoit

Autore: Derek Benfield

Regia: Andrea Girardi

Lady Elrood, nobile decaduta, si vede costretta ad organizzare visite per turisti al fine di raggranellare qualche spicciolo per lei e per il marito Lord Elrood, un vecchio militare in congedo convinto di trovarsi costantemente in mezzo ad una battaglia e che spara a chiunque tenti di avvicinarsi. Ovviamente il più gettonato è il postino, ma anche la svitata guida storica Miss Patridge, la brillante cameriera Ada e persino la graziosa figlia Patricia devono correre schivando pallottole.

Patricia arriva proprio il giorno dell'apertura del castello ai visitatori, mentre il suo neo marito Chester giunge poco dopo in stato di completa agitazione. Ha appena saputo che il mafioso Capone e la sorella Roxie, anni prima finiti in galera grazie ad una sua testimonianza, sono evasi. La decisione di aprire il castello innescherà una valanga di situazioni assurde ed esilaranti che coinvolgeranno anche una famiglia di grezzi turisti e un capo scout boy scout leggermente troppo cresciuto, il tutto accompagnato da musica e canzoni famosissime.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/

mail: zeropuntoit@gmail.com