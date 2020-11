Webinar: "Io non dipendo, mi informo e prevengo"

Webinar informativo di prevenzione alle droghe organizzato da Mondo Libero dalla Droga. Secondo la Relazione Annuale al Parlamento del Dipartimento delle Politiche Antidroga «continua il trend ai aumento dei decessi per overdose che raggiunge i livelli del decennio precedente con oltre un decesso al giorno, nel 2019 sono stati registrati 373 casi (+11%). In poco meno della metà dei casi di decesso direttamente attribuibile all’uso di sostanze, l’eroina si conferma come la droga principale (45,3%), ma sono in aumento anche i decessi attribuibili all’uso di cocaina».

Questo è il principale motivo che spinge i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga, a non fermare le attività di prevenzione ma anzi implementarle. Infatti, dall’inizio della pandemia, sono stati organizzati webinar con accesso gratuito dove si è andato a trattare il problema da diversi punti di vista. Pertanto i volontari organizzano un altro webinar gratuito Giovedì 19 Ottobre alle ore 20.30 dove ci sarà come ospite Vito Paiotta ex-tossicodipendente e gestore del Gruppo Facebook “Discutiamo sulle Dipendenze” dove molte famiglie hanno scritto per ricevere aiuto. Questo progetto prevede altri prossimi incontri al fine di arrivare ai ragazzi prima che arrivino gli spacciatori o le sostanze stesse in un secondo momento. «L'arma più efficace nella guerra contro le droghe è l'istruzione», scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard. Per questo da anni l’associazione si presta negli istituti di istruzione, eventi sportivi, fiere ed altri momenti di incontro, così da informare giovani, genitori e insegnanti sulle reali conseguenze dell’abuso delle sostanze stupefacenti.

Informazioni e contatti

L’evento si terrà in diretta Facebook e sulla piattaforma ZOOM e verrà fornito il link a chi lo richiede via email scrivendo all’indirizzo mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com o contattando il numero 391.438.1933.