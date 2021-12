"Nina dalle stelle" inaugura la Fucina dei Piccoli

Parte questa domenica la rassegna per famiglie di Fucina Culturale Machiavelli, La Fucina dei Piccoli, con la co-direzione artistica di Bam!Bam! Teatro: 8 spettacoli, di cui due targati Bam!Bam! Teatro, due produzioni musicali di Fucina -di cui una al debutto questa primavera- e una fiaba danzante in collaborazione con Ersilia Danza.

“Per me non esistono spettacoli per bambini e spettacoli per adulti” dichiara il co-direttore artistico Lorenzo Bassotto “esistono solo spettacoli belli. Per questo vi invitiamo a venire tutti a teatro anche la domenica pomeriggio, non ve ne pentirete!”

Primo appuntamento, domenica 5 dicembre alle 16.30 nel Teatro Fucina Culturale Machiavelli, con Nina dalle stelle di Zelda teatro, una delicata favola moderna sul legame indissolubile fra uomo, Natura, istruzione e diritti.

Il pianeta di Nina e Bibi, un tempo verde, lussureggiante e pieno di vita, è ormai ridotto a poco più di un desolato deserto. La vorace Ponzia Panza, il folle inventore Tullio Sballio e l’ignorante Savio Sola hanno sterminato gli animali e le piante, distruggendo perfino le scuole. Per questo Nina si è messa in viaggio, alla ricerca di un pianeta bello quanto il suo, dove raccogliere, piante, animali e altre meraviglie per provare a ricostruirlo e ripopolarlo.

Per questo Nina si è messa in viaggio, alla ricerca di un pianeta bello quanto il suo, dove raccogliere, piante, animali e altre meraviglie per provare a ricostruirlo e ripopolarlo. Riusciranno i bambini ad aiutare Nina nel suo intento?

Informazioni e contatti

Biglietti:

Biglietto Intero 8 euro

Biglietto Ridotto (dai 3 ai 12) 5 euro, sotto i 3 anni gratuito

Acquistabili alla biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com.