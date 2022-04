Al Modus in scena lo spettacolo "Niente di nuovo sotto il sole"

Al Teatro Modus ha inizio la minirassegna di reading in musica ispirata a racconti biblici, la rassegna Bifo Combo. Il primo appuntamento è con Niente di nuovo sotto il sole, tratto dal libro dell’Ecclesiaste, che vede protagonista la Bifo Combo, la cui musica “cross over” e le ballate tinte di jazz, blues e funky si alternando al reading e a brevi monologhi. Bifo-Qoèlet, un “cantastorie” di 2.400 anni fa, s’immedesima nel Re Salomone, accompagnando gli spettatori con “seria ironia” attraverso le tribolazioni dell’animo umano, alla ricerca del senso del chi siamo, da dove veniamo e, soprattutto, dove andiamo. Come dice Luigi Adami, “la Bifo Band, con coraggio e fantasia, ci ripropone il Qoèlet nel suo linguaggio musicale e canoro e ci consola nutrendo la nostra speranza, in un tempo in cui siamo talvolta (spesso?) tentati di non sperare…”. Sul palco Bifo (voce e chitarre), Terry Veronesi (Voce), Ribul Mirko (Basso) Andrea Jalla Bazzoni (Percussioni), Paolo Zanella (Tastiere), Max Coppola (Chitarra).

Informazioni e contatti

Lo spettacolo va in scena giovedì 21 aprile alle ore 21. Prenotazioni e informazioni: