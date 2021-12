Nicolò Sordo: teatro da bar con Charles Bukowski

Domenica 19 dicembre un nuovo appuntamento con Teatro Da Bar - il teatro fuori dal teatro - con un'intervista impossibile a Charles Bukowski, liberamente ispirata a Il sole bacia i belli insieme a Enrico Ferrari al Malacarne di Verona. Un periodo davvero ricco per Sordo: la vittoria del 14° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”, l'emozione del debutto al Romaeuropa Festival, i due testi di Goldoni e Tondelli riletti con Teatro Da Bar, il teatro che diventa laboratorio civile con L’angolo delle occasioni, palestra di memoria poetica e disperato omaggio conDissipatio F.G..

La variegata e brillante carriera di Nicolò Sordo è costellata di tantissime esperienze con forti radici umane: «Ho collaborato con tantissime persone e ho imparato qualcosa da tutti. Ho imparato molto da quelli che non si perdevano in convenevoli e non avevano paura di farsi vedere per quello che erano, anche fragili».

Lui è l'autore di Camminatori della patente ubriaca, non solo vincitore del premio di drammaturgia “NdN Network” (2016), portato in scena in tutta Italia, con un brillante debutto al Piccolo di Milano all’interno di Tramedautore, apprezzato da pubblico e critica. Lo spettacolo è stato realizzato a cura della Scuola Elementare del Teatro di Napoli con la supervisione di Davide Iodice. Come scrittore Nicolò sta portando in giro Col Angeles, un libro con lo pseudonimo Niki Neve: «Un alter ego che mi sono creato per poter scrivere questi racconti, che mi riguardano forse troppo da vicino, è il mio luogo di origine, Colà, un paese di villeggiatura sul lago di Garda che d'estate è assaltato dai turisti e d'inverno è lasciato a sé stesso».

Dal teatro al cinema: sul set con Gabriele Salvatores o come autore e regista; recente è "A godsend / La pacchia" (2021), selezionato in vari festival tra cui Lift Off Global Network e Bridge Film Festival. La musica è uno degli ambienti dove Nicolò si muove agevolmente non ultima la sua collaborazione al fortunato Mother Afrika di Roberto Zanetti e sarà di prossima pubblicazione un concept che segue il filo di Col Angeles: «Sono un discreto copiatore di situazioni reali: l'80% di quello che scrivo è vero. Adoro Salinger, Gabriel Garcìa Marquez, Romain Gary e Virginie Despentes».

