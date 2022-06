Nick Cave and The Bad Seeds in concerto all'arena di Verona

Nick Cave e la sua storica band tornano di nuovo a suonare dal vivo in Italia dopo ben quattro anni di assenza. La loro unica tappa italiana si terrà all'Arena di Verona il 4 luglio 2022. L'artista australiano, eclettico ed innovatore, sarà accompagnato dai tradizionali compagni di viaggio, la band The Bad Seeds.

Formatasi nel 1982 dopo la separazione dei The Birthday Party, il gruppo conta all'attivo fino ad oggi ben 17 album, a partire da From Her To Eternity del 1984 per arrivare all'ultimo album di Nick Cave & The Bad Seeds intitolato Ghosteen, da alcuni considerato il loro miglior disco di sempre. Tra gli artisti più acclamati in circolazione dalla critica, Nick Cave & The Bad Seeds hanno venduto più di 5 milioni di album in tutto il mondo. La loro influenza è stata profonda per moltissimi artisti che hanno spesso fatto cover delle loro canzoni o ne hanno riconosciuto esplicitamente l'inspirazione.

Nick Cave & The Bad Seeds sono da sempre e continuano tuttora a rimanere impareggiabili nelle loro esibizioni live che raggiungono in ogni occasione livelli di intensità altissimi. Ed è anche per questo che il loro concerto all’Arena di Verona, già di per sé cornice unica nel suo genere, rappresenta senza dubbio un evento da non perdere per qualsiasi appassionato di musica.

I biglietti per assistere al concerto di Nick Cave & The Bad Seeds all'Arena di Verona in vendita in pre-sale esclusiva sul sito virginradio.it. Vendita generale su dalessandroegalli.com.