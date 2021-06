Niccolò Fabi in concerto al castello scaligero per il Villafranca Festival

Cambio di data e di location per il concerto di Niccolò Fabi previsto nelle date del 27 giugno 2020 e spostato inizialmente al 27 giugno 2021 al Teatro Romano di Verona. La nuova data ufficiale è stata programmata per il 10 luglio 2021 ed il concerto si terrà al Castello Scaligero di Villafranca.

I biglietti giù acquistati per il Teatro Romano «rimangono validi per la nuova data e verranno riallocati sulla nuova pianta il più fedelmente possibile rispetto al settore scelto, considerando comunque che si tratta di una location diversa, per cui sarà richiesta agli spettatori collaborazione e comprensione, ricordandoci che andremo finalmente ad assistere ad un concerto live».

Il concerto è inserito nella manifestazione Villafranca non si arrende organizzata e promossa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale della città di Villafranca di Verona.

Il 10 luglio 2021

Castello Scaligero di Villafranca

Dalle ore 21

Biglietti: a partire da 30 euro

