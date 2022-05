Niccolò Fabi in concerto all'arena di Verona

Sarà l’anfiteatro più antico d’Italia, intriso di tradizioni e leggende, ad accogliere Niccolò Fabi per il suo unico concerto del 2022: il 2 ottobre il cantautore romano sarà per la prima volta protagonista da solo sul palco dell’arena di Verona, per raccontare e condividere con il suo pubblico 25 anni di storia e canzoni, tra musica e parole.

Dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa, proprio come scrive e canta in “Scotta”: «Quando non si gira dall'altra parte / L'arte non è una posa / Ma resistenza alla mano che ti affoga».

La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità. Così oggi, a 25 anni di distanza dal suo esordio, Niccolò sceglie di dare nuova vita alla sua musica coinvolgendo per la prima volta un’orchestra, con cui rivivrà parte della storia che racconterà sul palco dell’Arena di Verona.

Informazioni e contatti

I biglietti per il concerto unico di Niccolò Fabi, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali: https://www.ticketone.it/artist/niccolo-fabi/. Per info: www.magellanoconcerti.it.