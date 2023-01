Il 25 aprile Next Generation Casting discografico e danza. Iscrizione gratuita. Evento inserito all’interno della Fiera di San Marco in P.zza Costituzione a San Bonifacio.

Per iscriverti scarica la scheda d’iscrizione dal link https://www.nextgenerationitalia.com/modulo-iscrizioni-2020/ e inviala entro il 20 aprile alla mail casting@nextgenerationitalia.com.

A chi è rivolto Next Generation Italia - Contest Discografico e di Danza?

SEZIONE CANTO

Aperto a tutte le discipline del canto (cantante solista, duo, gruppo, rappers, trappers. Le selezioni sono su 3 categorie:

Categoria giovani: dai 16 ai 39 anni

Categoria Junior dai 6 ai 15 anni

Categoria Senior dai 39 anni in su

SEZIONE DANZA

Aperto alle seguenti discipline: danza classica e neoclassica, danza moderna, danza contemporanea, hip hop e musical.

Categoria: gruppi



1. SELEZIONI - Potranno partecipare alle selezioni gli allievi delle scuole di danza, ballerini non professionisti e professionisti, (sono considerati professionisti coloro che abbiano già ricevuto nel passato o siano in possesso di un contratto da danzatore professionista per almeno 24 settimane), di tutte le nazionalità. Si potrà partecipare in gruppo (minimo 6 e massimo 20 danzatori).



2. Le selezioni sono su due categorie:

MINI NEXT (dai 6 ai 13 anni – è concessa una deroga per chi ha compiuto 14 anni entro il 16 settembre 2023);

SENIOR NEXT (dai 14 anni in su).

Informazioni e contatti: https://www.nextgenerationitalia.com.