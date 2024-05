A Palazzo Maffei Casa Museo ospite Newsha Tavakolian

EARTH Foundation in collaborazione con Palazzo Maffei Casa Museo presenta domenica 26 maggio alle ore 11 nel Teatrino di Palazzo Maffei, un talk con la fotografa iraniana Newsha Tavakolian, per un approfondimento sul suo lavoro. L’artista è attualmente esposta negli spazi di EARTH Foundation con la mostra personale Newsha Tavakolian. And They Laughed At Me (10 aprile 2024 - 31 agosto 2024), progetto vincitore della prima edizione del Photo Grant di Deloitte, il nuovo concorso fotografico internazionale promosso da Deloitte Italia con il patrocinio di Fondazione Deloitte e in collaborazione con 24 ORE Cultura, la direzione artistica di Denis Curti e il team di BlackCamera.

Newsha Tavakolian (Teheran, 1981), socia dell’Agenzia Magnum Photos dal 2019, è una fotografa, artista visiva ed educatrice iraniana, nota per il suo lavoro incentrato sulla condizione umana. Tavakolian ha iniziato all’età di 16 anni a lavorare come fotografa, diventando ben presto una figura di spicco del settore. La sua fotografia si contraddistingue per la narrazione evocativa e la capacità di cogliere le sottili emozioni che ci caratterizzano come esseri umani. Ha trattato un’ampia gamma di argomenti, dalle sfide affrontate dalle donne in Iran e nel mondo alle conseguenze delle tensioni in zone di conflitto. Nel suo lavoro spesso il talento artistico si unisce all’intento documentaristico, confondendo i confini tra realtà e immaginazione.

Nel corso della sua carriera, Newsha Tavakolian ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Carmignac Gestion Award, il Prince Claus Award (come vincitrice principale) e diversi premi fotografici internazionali. Le sue fotografie sono state esposte in importanti mostre in tutto il mondo. Il suo lavoro è presente nelle collezioni private di istituzioni internazionali quali il Victoria & Albert Museum, il Los Angeles County Museum of Art (LACMA), il British Museum, la Sackler Gallery e il Boston Museum of Fine Art. Nel 2019 Tavakolian ha realizzato il suo primo cortometraggio, For the Sake of Calmness.



Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. L'evento si terrà nel Teatrino di Palazzo Maffei Casa Museo, secondo piano, Piazza Erbe 38-38A, Verona.