New Generation Cocktails torna a Peschiera del Garda

Torna, dopo il grande successo dello scorso anno, la grande fiera del cocktail. Per tre giorni il centro di Peschiera del Garda si trasformerà in una fiera a cielo aperto e ospiterà una vasta degustazione di ricercati e innovativi cocktail, originali food truck con specialità culinarie insolite.

Appuntamento da non perdere dal 2 al 4 giugno 2023 a Peschiera del Garda in Piazzale Betteloni. Sul palcoscenico di New Generation Cocktails non mancheranno numerosi spettacoli di "Flair Bartending" (preparazione acrobatica di cocktails) in collaborazione con le migliori scuole del territorio , alternate all'esibizione di Live Band e Dj set per un programma ricco e completo.

Informazioni e contatti: https://www.facebook.com/newgenerationcocktail.

New Generation Cocktails / Locandina 2023