Grande festa a Peschiera del Garda con "New Generation Cocktails"

Dopo il grande successo dello scorso anno, dal 19 al 21 luglio ritorna a Peschiera del Garda "New Generation Cocktails", ovvero la Fiera del Cocktail. Per tre giorni consecutivi, il centro della città si trasformerà in una vivace fiera a cielo aperto, offrendo una vasta gamma di degustazioni di cocktails innovativi e ricercati, accompagnati da originali food truck con specialità culinarie insolite.

Sul palcoscenico della manifestazione "New Generation Cocktails" non mancheranno numerosi spettacoli di "Flair Bartending", l'arte della preparazione acrobatica dei cocktails, in collaborazione con le migliori scuole del territorio. Non mancheranno inoltre esibizioni di live band e Dj set.

La fiera aprirà le sue porte al pubblico con ingresso gratuito nei seguenti orari:

Venerdì: 18 - 24

Sabato: 18 - 24

Domenica: 18 - 24

L'area dedicata ai food truck sarà operativa già dalle 11, permettendo ai visitatori di gustare le prelibatezze culinarie per tutto il giorno fino alle 24.

Durante i tre giorni, i bar partecipanti presenteranno nuovi cocktails, ciascuno appartenente a una categoria diversa. I visitatori avranno un ruolo fondamentale nell'evento, potendo assaggiare le varie proposte per poi esprimere il proprio gradimento. Insieme a una giuria di esperti, il pubblico contribuirà dunque a eleggere i vincitori di questa entusiasmante edizione della fiera.

Info: https://www.facebook.com/newgenerationcocktail.

New Generation Cocktails Locandina 2024