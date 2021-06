"Nella luna: alla ricerca di George Méliès", uno spettacolo teatrale a cura di Bam!Bam! Teatro

Giovedì 1 luglio ore 21 all'interno del Festival Gambe all'Aria Bam!Bam! Teatro porterà in scena lo spettacolo per famiglie "Nella Luna: alla ricerca di George Méliès". Georges Méliès è stato il primo uomo ad andare “nella” luna. Ad andare “sulla” luna son capaci tutti. Cinquant’anni fa degli astronauti con tute stagne e respiratori, con caschi e stivali piombati ma soprattutto senza fantasia, son saliti fin lassù a impiantar bandiere e a recuperare qualche sasso per tornare poi acclamati come eroi tra voci di complotto.

Ripercorrendo le vicissitudini di questo sognatore, delle sue prime grandissime scoperte cinematografiche, della sua passione per la magia, il gioco, il teatro, in poche parole per la vita, cercheremo di scoprire con una piccola scena e con tanta immaginazione come sia possibile essere nella luna in ogni momento del nostro pesante soggiorno sulla terra.

Informazioni e contatti

Biglietti: 6 euro. Biglietti acquistabili la sera stessa dell’evento, da un’ora prima dell’inizio, direttamente a Villa Buri.

Consigliabile la prenotazione scrivendo a gambeallariafestival@gmail.com.

Web: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/gambe-allaria/festival-gambe-allaria-teatro-e-musica/.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...