Crociera di Capodanno sul lago di Garda

Dopo lo stop forzato del 2020, Navigazione Lago di Garda ripropone l’abituale crociera per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. La motonave Tonale partira? da Desenzano alle ore 21. Durante la navigazione nelle acque del basso lago, verra? servita al tavolo la cena; antipasto, bis di primi, secondo con contorno e dolce: un gustoso e ricco menu?, preparato con ingredienti tipici del territorio gardesano, che verra? accompagnato da buon vino e spumante. Non manchera? l’intrattenimento musicale per rallegrare la serata.

Il rientro e? previsto per l’01.30, ma i festeggiamenti a bordo proseguiranno fino alle 2.30: «La crociera di Capodanno vuole rappresentare un segnale di incoraggiamento e fiducia perche? l’anno venturo possa essere l’occasione della ripresa dei flussi di viaggiatori e delle presenze dei turisti sull’intero territorio gardesano ai livelli pre-pandemia - afferma il Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Garda Ing. Mafale – La crociera accompagnera? i nostri passeggeri al saluto di questo difficile 2021, chiudendo metaforicamente un capitolo doloroso della nostra epoca, per accogliere il 2022 con entusiasmo e spirito positivo. Siamo convinti che il Capodanno in crociera sara? un’esperienza divertente e originale, senza tuttavia dimenticare l’attenzione al rispetto di tutte le disposizioni anticovid: per l’occasione abbiamo notevolmente ridotto l’abituale disponibilita? di posti ristorante a bordo, cosi? da garantire adeguato distanziamento, abbiamo previsto un servizio straordinario di pulizia ed igienizzazione a ciclo continuo, oltre alle ormai note regole igienico sanitarie di prevenzione della diffusione del virus».

Informazioni e contatti

Costo del biglietto della crociera, comprensivo della cena, 145 euro adulto e 100 euro bambini (4-12 anni non compiuti); per l’accesso e? previsto l’obbligo di esibizione della certificazione verde, che verra? verificata al momento dell’imbarco.

Prevendita biglietti su navigazionelaghi.it e presso la Direzione di Esercizio Navigazione Lago di Garda a Desenzano 030/9149511, infogarda@navigazionelaghi.it.