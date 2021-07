"La nave dolce" va in scena al Festival Non c’è differenza

Appuntamento da non perdere venerdì 2 luglio ore 21 al Teatro Laboratorio di Verona (ex arsenale). Per il Festival “Non c’è differenza” è di scena “La nave dolce” Compagnia Tib Teatro. Tre voci - quella di chi si mette in viaggio, quella di chi accoglie, quella di chi guarda - e una storia. 8 agosto 1991: nel porto di Bari attracca la nave Vlora...È una storia di fuga e di sogni. È una storia di desideri e pulsioni di libertà. È una storia che vive ancora sulla pelle di chi l'ha vissuta. È una storia di integrazione e incontro. È una storia intessuta di storie. È una storia che non è finita. Una storia che vuole ancora essere raccontata.

Testo e regia di Daniela Nicosia - Interprete Massimiliano di Corato - Scene Bruno Soriato - Aiuto regia Vassilij Gianmaria Mangheras - Disegno luci e suono Paolo Pellicciari - Scenotecnico Theo Longuemare - Foto di scena Maurizio Anderlini - Foto nave Vlora Luca Turi - Produzione Tib Teatro.

Informazioni e contatti

L’ingresso, come per tutti gli spettacoli del festival è simbolico: 1 euro. Si consiglia di prenotare a info@teatroscientifico.com - 045 8031321 - 346 6319280.

