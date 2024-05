Naughty Night - Games, drinks and karaoke for bad people

Sei pronto per una serata fuori dagli schemi? Benvenuto alla Naughty Night, un'occasione unica per lasciare i sensi di colpa a casa e abbracciare la tua dark side. Scopri i giochi e le attività della serata:



?? 20.00-21.00: CARDS AGAINST HUMANITY ?

Prova a vincere il gioco più politicamente scorretto che esista nel primo torneo a premi

[Partecipazione gratuita su prenotazione - Posti limitati]



?? 21.00-22.00: DRINKING GAME ?

Sfida i tuoi limiti in un drinking game senza freni che metterà alla prova il tuo coraggio

[10 euro con shot inclusi su prenotazione - Posti limitati]



?? 22.30-00.30: KARAOKE ?

Scatena la tua dark side sul palco e ricevi uno shot omaggio per la tua performance



?? Venerdì 17 Maggio, ore 20.00-00.30?

? @altroveverona | Via Marconi 4, Verona

?? Info e prenotazioni: hello@speakandspritz.it | 345 840 0476