Natalino Balasso sul palco del castello scaligero per il Villafranca Festival

Natalino Balasso sarà ospite del Villafranca Festival al Castello Scaligero dalle ore 21 di sabato 24 luglio. C’è un grande libro al centro del palco, al suo interno troviamo oltre duecentocinquanta lemmi incolonnati come in un dizionario. È un libro che consulteremo col pubblico, pieno di parole in cerca di definizione. Ma non cercheremo le parole, saranno le parole a trovare noi; il pubblico sarà chiamato a dare qualche indicazione: non indicherà termini ma numeri, i numeri delle pagine e i numeri delle parole disposte in rigoroso disordine alfabetico. A seconda della parola casualmente trovata, Balasso improvviserà monologhi a partire dalla definizione del lemma. Il Dizionario Balasso è un corollario al precedente monologo, Velodimaya, sulla nostra comprensione del mondo.

Informazioni e contatti

Prezzo: a partire da 23 euro.

Web: https://www.facebook.com/eventi.verona.7/.

