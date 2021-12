"Natale a Valeggio", eventi e spettacoli per le festività a Valeggio sul Mincio

Siamo nel mese di Dicembre, il Natale si avvicina e anche la fine dell’anno 2021. Nel rispetto delle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19, l’Amministrazione Comunale di Valeggio,in collaborazione con la Pro Loco, non vuole far mancare ai propri concittadini, dai più piccoli fino agli adulti, le occasioni per incontrarsi, per godersi un bello spettacolo di teatro, un concerto di buona musica in occasione della fine dell’anno. Si ritorna così a teatro, precisamente al Teatro Smeraldo, con tre proposte diverse di teatro e musica.

Si inizia Sabato 18 Dicembre alle ore 20.45 – Teatro Smeraldo con "El Cavalier del la trista figura", della Compagnia Teatrale El Gavetin.

Le fantasie del leggendario cavaliere “Don Chisciotte de la Mancia” di Miguel de Cervantes prendono vita nell’originale restituzione del regista Franco Antolini, che alterna sul palcoscenico la narrazione allegra, spassosa, divertente delle gesta del protagonista e l’interpretazione del personaggio stesso che, esprimendosi in uno spagnolo maccheronico, è reso bizzarro, grottesco e di sicura efficacia comica. Il racconto e l’interpretazione del cavaliere errante sono accompagnati dalle note della fisarmonica, suonata da un musicista che diventa anch’esso coprotagonista, rivestendo i panni di “Sancio Panza”, mentre due voci fuori campo ripropongono il dramma tra parole e canto, alternando giochi di luce, trasparenza e proiezione di immagini.

Domenica 19 Dicembre alle ore 16 – Teatro Smeraldo è la volta dei bambini, con una proposta a loro dedicata dal titolo"La bella e la bestia", interpretata dalla Compagnia Teatro dei Navigli

Una delle fiabe più note, più lette, più amate. Lo spettacolo, rielaborato dalla Compagnia Teatro dei Navigli, che abbiamo già visto a Valeggio nella rassegna estiva per i bambini, vede un continuo e coinvolgente scambio di personaggi che travolge bambini e genitori,in un emozionante spettacolo che lascia anche molti insegnamenti. All’interno, infatti, di un momento ludico e coinvolgente come quello teatrale, sono stati introdotti concetti importanti per i piccoli spettatori, quali l’importanza della generosità e dell’altruismo, del buon cuore e dell’umiltà, dell’illusione dell’apparenza e dell’importanza della nobiltà d’animo.

Aspettando il 2022 proponiamo un Concerto di fine anno Giovedì 30 Dicembre ore 20.45 – Teatro Smeraldo con la “DIXIE BELL” Orchestra

Una grande orchestra, composta da dodici musicisti e una cantante, che trasporta gli spettatori nella musica di ogni tempo. Un viaggio temporale che, attraverso i vari generi musicali, conduce attraverso un'esperienza musicale coinvolgente ed entusiasmante. Un concerto per far trascorrere in serenità e armonia gli ultimi momenti del 2021 e festeggiare, pieni di speranza, l’anno 2022 in arrivo.

«Abbiamo tutti bisogno di occasioni di svago e divertimento per uscire da quel clima di panico e sfiducia generato dalla pandemia: con le iniziative culturali che abbiamo voluto per il periodo natalizio e per la fine dell’anno vogliamo dare il nostro contributo. Con la speranza che il Natale di quest’anno ci porti verso una normalità fatta di relazioni e incontri ritrovati, magari accompagnati dalla possibilità di assistere ad eventi di qualità come quelli proposti».

«Vogliamo regalare ai cittadini di ogni età di Valeggio dei momenti di serenità insieme– afferma Marco Dal Forno Vicesindaco Assessore Cultura Comune di Valeggio. – Viviamo ancora un po’ sospesi, titubanti, guardinghi ma invitiamo tutti i valeggiani a ritornare al teatro! Ritorniamo ad incontraci al Teatro Smeraldo, gentilmente reso disponibile dalla Parrocchia di Valeggio, per goderci dei momenti di spettacolo insieme, bambini, genitori, adulti, anziani. Non temiamo, tutto si svolgerà con la massima precauzione, nel rispetto delle prescrizioni Covid».

