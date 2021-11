A Verona in Sesta Circoscrizione i mercatini di Natale ed eventi culturali

Una serie di eventi culturali e dedicati al tempo libero in sesta Circoscrizione. Si terranno nelle prossime settimane, a partire da martedì 24 novembre, con il doppio appuntamento al Centro Tommasoli in via Perini. Dalle 9 alle 12 ci sarà “Nonni digitali”, un laboratorio digitale pensato appositamente per persone over 55. L’incontro di formazione, organizzato dal Gruppo Quartiere Trieste in collaborazione con Fablab, ha come obiettivo avvicinare la fascia della popolazione più anziana alla tecnologia digitale, con ragazzi che saranno a disposizione per insegnare le basi per l’utilizzo degli smartphone e di internet. La partecipazione al laboratorio è gratuita e con obbligo di green pass. Per iscriversi si può inviare una email a gruppo.qtrieste@libero.it oppure contattare il 3516267273.

Alle 18 si terrà “Social media e fake news”, un incontro di informazione e formazione per fare chiarezza sulla veridicità e le varie sfumature delle notizie in vari ambiti. Relatori della serata saranno il direttore di Verona.net Giampaolo Beschin, il direttore di Radio Adige TV Matteo Scolari e il giornalista di Verona Economia Maurizio Zumerle.

Due invece saranno gli appuntamenti con i mercatini. Domenica 28 novembre, dalle ore 8 alle 19 presso i Giardini Cantori Veronesi, si svolgerà MercatiAmo, in collaborazione con l’Associazione ArteAnima che vedrà la presenza di espositori locali di artigianato e oggettistica relativa al benessere e “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" con i banchi definiti “boutiques a cielo aperto” per la qualità delle merci esposte che provengono dallo storico Mercato di Forte dei Marmi.

L'appuntamento successivo sarà l’11 e 12 dicembre in piazza Vinco con i Mercatini di Natale, organizzati dall’associazione Storie Creative, con stand di prodotti natalizi, enogastronomici, il tutto allietato da spettacoli itineranti.

A presentare gli eventi sono intervenuti la presidente della Sesta Circoscrizione Maria Cristina Sandrini, il coordinatore della commissione Cultura della sesta Circoscrizione Marco Rigo, la volontaria del servizio civile del Gruppo Promozionale Quartiere Trieste Francesca Macrì e il giornalista di Verona Economia Maurizio Zumerle.

«Da tempo la nostra circoscrizione sta cercando di riprendere le consuete attività sul territorio, sia come corsi di formazione sia come momenti di incontro – ha detto la presidente Sandrini -. Dopo aver organizzato numerosi eventi all’aperto, ora ci concentriamo per proposte anche negli spazi al chiuso, sempre nel rispetto del contenimento della pandemia».