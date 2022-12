Mercatini, musica e divertimento per il fantastico "Natale a Malcesine"

Orario non disponibile

Quando Dal 08/12/2022 al 08/01/2023 da domani Orario non disponibile

Il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo il lago di Garda: è il suggestivo ritratto del "Natale a Malcesine". Uno scenario affascinante in cui tutto si intreccia e si fonde in armonia. In un magico clima natalizio fatto di profumi, luci, colori, musica dal vivo, potrete scoprire i prodotti di artigianato, di enogastronomia locale e avrete la possibilità di deliziarvi il palato con sfiziosi incontri golosi.

L’atmosfera natalizia e le bancarelle cariche di decorazioni e delizie per il palato, vi permetterano di vivere la magica tradizione per cedere poi alla tentazione dei negozi e accoglienti caffè che costeggiano le storiche vie centrali. Avrete la possibilità di vivere una piacevole sosta in un borgo da favola tutto da scoprire, che renderà il vostro Natale unico e indimenticabile grazie ad un susseguirsi di iniziative che racchiudono lo spirito del Natale. il Mercatino sarà aperto nei seguenti giorni 8-9-10-11 e dal 17 dicembre tutti i giorni fino al 8 gennaio 2023 dalle ore 10 alle ore 18 (il 25 dicembre dalle ore 15 alle ore 18).

Nel Villaggio incantato di Babbo Natale del Lago i bambini troveranno:

Casa di Babbo Natale con l'ufficio postale: in un'almosfera calda e fiabesca Babbo Natale aspetta tutte le famiglie nei giorni 8/9/10/11 - 17/18 - e dal 24 dicembre tutti i giorni fino al giorno 8 gennaio dalle ore 14 alle ore 18 (escluso il 25 dicembre). Bambini non dimenticate di passare dall'ufficio postale di Babbo Natale per ricevere il vostro passaporto 8(escluso9-10-11 - 17 -18 dicembre e dal 24 dicembre tutti i giorni fino al giorno 8 gennaio 2023 dalle ore 14 alle ore 1.

Il laboratorio di Babbo Natale: una vera e propria fabbrica con tavoli e pennelli, con scaffali di giocattoli dove Babbo Natale e i suoi elfi creano balocchi , giochi e gingilli per tutti i bambini. Qqui i più grandi potranno ancora una volta ritrovare oggetti delle loro fanciullezza e i più piccini potranno creare il proprio giocattolo da donare

Animazioni e laboratori daranno vita al villaggio incantato di Babbo Natale. L'Elfo controllore, l'Elfo Custode e l'Elfa Creatrice aspettano grandi e piccini nei giorni: 8/9/10/11- 17/18 e dal 24 dicembre tutti i giorni fino al giorno 8 gennaio dalle ore 14 alle ore 18 (escluso il 25 dicembre)

Il 22 e 23 dicembre l'animazione sarà curata dal Servizio Educativo Territoriale: https://www.villaggioincantato.it/villaggio-incantato-di-babbo-natale-malcesine. E poi la pista di pattinaggio... e la pista di slittino... la giostra del bruco tanti concerti in piazza Statuto e al Palazzo dei Capitani.

Informazioni e contatti

Web: https://www.visitmalcesine.com/it.