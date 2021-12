"Natale al Circo 2021", uno spettacolo di divertimento e solidarietà a Verona

Giocolieri, contorsionisti, funamboli e solidarietà. Torna nella IV edizione il ‘Natale al Circo’, lo spettacolo gratuito dedicato ai bambini e alle famiglie. L’appuntamento è per domenica 12 dicembre, alle ore 16.30, all’Accademia d’Arte Circense. L’evento è promosso dalla Fondazione Accademia d’Arte Circense con il patrocinio della Quarta Circoscrizione.

Lo spettacolo si terrà nella tensostruttura di via Tirso 3 e vedrà la partecipazione dei ragazzi, giocolieri, contorsionisti, funamboli, più talentuosi dell’Accademia, che si esibiranno in diverse discipline circensi, sia a terra che aeree.

L’evento è abbinato ad una raccolta fondi a scopo benefico in favore della San Vincenzo De’ Paoli della parrocchia Madonna della Fraternità.

Informazioni e contatti

Ingresso gratuito con green pass, come da normativa vigente, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni è possibile inviare una mail a info@accademiadartecircense.it o chiamare il numero 340 6987149.

Natale al Circo è stato presentato questa mattina dal presidente della Quarta circoscrizione Carlo Badalini insieme al direttore dell’Accademia d’Arte Circense Andrea Togni.

«Un appuntamento atteso e particolarmente apprezzato dalla comunità veronese – spiega il presidente Badalini –, che ad ogni edizione partecipa numerosa. Lo spettacolo, completamente gratuito, è abbinato ad una raccolta fondi che ha lo scopo di sostenere le attività della San Vincenzo De’ Paoli. Basta un piccolo gesto di solidarietà da parte di tanti per raggiungere risultati importanti per chi è più in difficoltà».