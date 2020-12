Natale al Children's Museum Verona

Dal 12 dicembre partono le attività natalizie dedicate a soli bimbi e bimbe tra creatività, scienza e spirito natalizio. Vi aspettiamo al Children's Museum Verona per festeggiare insieme a noi!

DI COSA SI TRATTA - Abbiamo progettato 3 tipologie di attività tra cui scegliere e a cui potete iscrivere i vostri piccoli il sabato e la domenica pomeriggio:

1. “Gioco & Imparo: laboratori STEAM”: attività STEAM di 45 minuti con i giochi educativi Quercetti. IN REGALO ad ogni partecipante un gioco educativo Quercetti.

2. Workshop di Natale: attività scientifico-creative tra gioco e scienza della durata di 2h con ingresso esclusivo al Museo! IN REGALO ad ogni partecipante lo sconto del 15% sui giochi del nostro shop.

3. Pacchetto “Gioco & Imparo” + Workshop di Natale: il pacchetto che unisce le attività precedenti per un pomeriggio intero all’insegna del divertimento! IN REGALO ad ogni partecipante un gioco educativo Quercetti e il 15% di sconto sui giochi del nostro shop.

Quando:

12, 13, 19, 20, 27 dicembre 2020

2, 3, 6, 9, 10 gennaio 2021

A partire dalle 15.

A chi è rivolto:

bambini/e 3-5 anni e 6-12 anni

Quanto costa:

Costo del singolo laboratorio “Gioco & Imparo”: 10 euro

Costo di un singolo Workshop di Natale: 20 euro

Costo pacchetto “Gioco & Imparo” + Workshop di Natale: 23 euro

Informazioni e contatti

Iscrizione attraverso il modulo: bit.ly/CMVNatale2020

Pagamento in cassa preferibilmente tramite Bancomat o Carta di Credito.

ATTENZIONE: le iscrizioni vanno effettuate entro il giovedì precedente l’attività. Posti limitati.

SICUREZZA - I bambini sopra i 6 anni dovranno essere muniti di mascherina. Ulteriori informazioni sulle regole generali di ingresso sono disponibili al sito del museo. I laboratori si svolgono i presenza e sono compatibili con le nuove disposizioni del DPCM del 4/11/2020. Alle attività possono partecipare bambini e bambine dai 6 ai 12 anni (muniti di mascherina che dovranno indossare per tutta la durata dei laboratori). I partecipanti verranno divisi in gruppi da massimo 5 bambini (per la fascia 3-5 anni), e 7 bambini (per la fascia 6-12 anni) con un operatore dedicato che li seguirà durante tutto il periodo dell’attività.