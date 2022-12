Natale e Capodanno tra relax e festeggiamenti all'Aqualux di Bardolino

XMAS FRAGRANCE: a partire da 400 euro per persona | SPARKLING NEW YEAR'S EVE: a partire da 615 euro per persona

Varcare la soglia di Aqualux, iconico design hotel dall’anima green tra le mete imprescindibili della sponda veronese del Lago di Garda, equivale a diventare protagonisti di una vera e propria esperienza fatta di accoglienza, suggestioni ed emozioni in una cornice raffinata ma capace di far sentire gli ospiti come a casa. Qui, dove è senza alcun dubbio la natura a farla da padrona, è possibile ricaricare le pile e godere di un’immediata sensazione di ritrovato ben essere circondati da un’atmosfera calda e avvolgente perfetta per trascorrere il periodo delle Festività di fine anno grazie anche ad un’offerta enogastronomica all’altezza della miglior tradizione italiana.

Aqualux è sinonimo di AquaExperience, una realtà impareggiabile con piscine termali, interne ed esterne, getti d’acqua, piacevolissimi idromassaggi e aero massaggi: grazie alle proprietà dell’acqua che scaturisce da una profondità di oltre 300 metri ed è ricca di calcio, magnesio e bicarbonati, la sensazione di generale ben essere e relax è immediata così come i benefici per la pelle. A completare l’unicità della struttura, i 1000 mq dell’AquaSpa & Wellness dedicati alla bellezza con cabine per trattamenti, idroterapia e fangoterapia, una Private SPA, saune, bagni a vapore, una fontana di ghiaccio, un calidarium e un solarium e un’area riservata esclusivamente alle donne con sauna divano e bagno al vapore.

Non sarà certo difficile scegliere il trattamento che meglio soddisfa le proprie esigenze tra i tanti disponibili, ma sicuramente le più originali saranno le proposte di cui si è arricchito il menu della Bio SPA in tema di “Benessere Sostenibile”. Si tratta di rituali che utilizzano alcuni selezionati ingredienti scelti, anche nel rispetto della stagionalità, tra i tanti preziosi che il territorio offre o che vengono prodotti dalle aziende agricole della zona senza ricorrere a fertilizzanti o pesticidi. Come Zucca Visage che celebra la regina degli ortaggi invernali, o My Melograno che vede protagonista un altro super food di stagione.

Per chi già conosce Aqualux e per i pochi che ancora non hanno avuto il piacere di scoprirlo, questa location ha in serbo proposte esclusive per il periodo più magico di tutto l’anno e per godersi, rilassati e rigenerati, l’atmosfera gioiosa di quei giorni. Ad iniziare dai piaceri della tavola grazie alle prelibatezze pensate dallo chef Angelo Alessi. Come il Risotto allo zafferano del Baldo, guancia di manzo e chips di topinanbur e la profumata Faraona farcita con prugne e castagne, salsa all’arancia e cicorietta di campo che saranno i protagonisti del pranzo del 25 dicembre. Tra le numerose proposte del Cenone di San Silvestro imperdibile la Ricciola leggermente scottata, croccante di nocciola, latte di mandorla e riso soffiato alla curcuma, mentre davvero originale il Canederlo di pane integrale, scorfano e il suo ristretto…come un cous cous.

A completare l’incanto, la suggestione del borgo di Bardolino che si accende di luci, atmosfere, colori e profumi con il tradizionale mercatino di Natale, il presepe subacqueo, numerosi appuntamenti musicali e intrattenimento per i più piccoli. Non resta dunque che scegliere Aqualux per trascorrere giorni di Festa memorabili e, se desiderate regalare uniche e indimenticabili esperienze del suo mondo, potete farlo attraverso il suo e-shop https://aqualuxhotelshop.com/.

XMAS FRAGRANCE

La magia del Natale sul lago di Garda

Il pacchetto, valido dal 24.12.22 al 26.12.22, comprende:

2 pernottamenti in un’elegante camera doppia con prima colazione

2 cene per due persone in mezza pensione presso il ristorante Italian Taste (bevande escluse)

Pranzo di Natale - Speciale menu natalizio proposto dallo Chef (bevande incluse)

Brunch di Santo Stefano (acqua, caffè e succhi inclusi)

Accesso all’AquaExperience dove sperimentare le 3 piscine interne dedicate agli adulti (e una dedicata ai più piccoli) con numerosi getti d’acqua, idromassaggi e areo massaggi , vasca idromassaggio sospesa

Tariffe a partire da 400 euro per persona

SPARKLING NEW YEAR'S EVE

Per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno avvolti dall’atmosfera di Aqualux

Il pacchetto, valido per arrivi il 29, il 30 o il 31 dicembre 2022, comprende:

3 pernottamenti in un’elegante camera doppia con prima colazione

31 Dicembre 2022: Sparkling Aperò, a seguire Gran Galà di San Silvestro accompagnato da intrattenimento musicale fino a tarda notte. Bevande incluse (aperitivo, ¼ di vino bianco, ¼ di vino rosso, acqua minerale, caffè e digestivo). Spumante o champagne per il brindisi escluso

1 Gennaio 2023: New Year’s Eve Brunch - Brunch dolce & salato per inaugurare il nuovo Anno

Accesso all’AquaExperience dove sperimentare le 3 piscine interne dedicate agli adulti (e una dedicata ai più piccoli) con numerosi getti d’acqua, idromassaggi e areo massaggi , vasca idromassaggio sospesa

Tariffe a partire da 615 euro per persona

Per info e prenotazioni: info@aqualuxhotel.com - www.aqualuxhotel.com.