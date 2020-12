Luminarie, ottimi dolci e la "casa di Babbo Natale" per le festività a Bussolengo

Nonostante il difficile momento Bussolengo non rinuncia allo spirito natalizio. Le restrizioni dovute alla situazione sanitaria non consentono il consueto appuntamento con gli eventi di questo periodo, ma il Comune, in collaborazione con il Distretto del Commercio La Rosa di San Valentino, ha comunque organizzato una serie di iniziative per valorizzare il territorio e dare a tutti la possibilità di vivere la bellezza delle feste.

«Il Natale è un periodo dell'anno importante per la comunità di Bussolengo e le nostre attività commerciali - spiega l'assessore alle Attività produttive Massimo Grelli - dopo le difficoltà di quest'anno era giusto puntare su questo momento per provare a dare un po' di respiro ai negozi. Come amministrazione abbiamo voluto fare la nostra parte a cominciare dalle luminarie natalizie che come ogni Natale non potevano mancare. Negli anni passati, i nostri commercianti si sono sempre resi parte attiva partecipando anche economicamente all’installazione delle luminarie nelle piazze e per le vie di Bussolengo. Quest'anno il Comune ha deciso di occuparsene totalmente coprendo per intero i costi necessari per addobbare il paese. Ma non abbiamo pensato solo alle luminarie. In Piazza XXVI Aprile ci sarà la Casa di Babbo Natale, per far vivere la magia del Natale ai bambini, il grande presepe ed un angolo giardino a tema natalizio. Anche quest'anno Piazza XXVI Aprile sarà splendida, con le sue luci che scaldano i nostri cuori».

Con lo spirito di sostenere e valorizzare il territorio, Comune e Distretto hanno lanciato il Dolce Natale a Bussolengo, iniziativa tutta nuova che vede protagoniste le attività commerciali e le pasticcerie. Ogni pasticceria infatti ha proposto per le feste il suo dolce tipico natalizio. Ma il dolce Natale sarà anche un concorso di disegno: le classi delle scuole locali realizzeranno disegni a tema che verranno esposti nelle vetrine dei negozi. «Un modo diverso per decorare i negozi con la creatività dei bambini e un'occasione in più per guardare le vetrine - commenta Girelli - che ci auguriamo invogli anche le persone ad entrare».

Sulla pagina Facebook del Distretto del Commercio sarà inoltre possibile votare il disegno più bello. I primi 5 disegni più votati saranno premiati con un dolce. Per Bussolengo il prossimo sarà dunque un Natale dai tanti sapori, tutti legati al territorio. E la promozione delle attività locali è anche l'obiettivo della campagna #compralocale lanciata dal Distretto del Commercio La Rosa di San Valentino per invitare i bussolenghesi e non solo a fare i propri acquisti natalizi nei negozi e nelle botteghe di vicinato.

«Quest'anno il Natale sarà particolare…ma sarà pur sempre Natale!» sottolinea Monica Stefanelli, manager del Distretto «stiamo lavorando con passione alla campagna #compralocale con l'obiettivo di aiutare l'anima pulsante del paese, i commercianti, a promuoversi a raccontarsi a farsi scegliere! Il primo passo è la creazione di una Guida allo shopping natalizio da distribuire nelle case attraverso i canali social, per dare idee e consigli per i regali di Natale. È anche un primo piccolo passo verso la sinergia tra le attività commerciali che dovrebbe contraddistinguere il Distretto».

Informazioni e contatti

Potete seguire le iniziative natalizie sulla pagina Facebook del Distretto del Commercio e su quella del Comune di Bussolengo.