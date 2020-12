"Natale in favola" e "Compiti in Comune", le iniziative per bambini durante le festività

Dentro casa, a distanza, ma comunque insieme, per trascorrere serenamente le festività natalizie. Un Babbo Natale a dir poco speciale è pronto a portare ai bambini di Verona laboratori online, fiabe da ascoltare e un assistente personale per i compiti. Il Comune di Verona, con l’assessorato all’Istruzione, insieme al Centro Servizi Educativi e al Gruppo Pleiadi, ha pensato a tre iniziative per le vacanze di Natale 2020 di bambini e famiglie. Un nuovo modo di trascorrere le festività, viste le restrizioni e l’impossibilità di spostarsi.

Natale in favola

Per 4 pomeriggi i bambini, attraverso una piattaforma digitale, potranno ascoltare alcune favole natalizie classiche e moderne, lette da professionisti. Insieme poi si confronteranno sul significato di ciascuna storia e saranno coinvolti in attività creative. Gli incontri, gratuiti, si terranno il 28, 29, 30 e 31 dicembre, alle ore 18. L’iniziativa è pensata per famiglie con bambini di età dai 3 ai 6 anni.

Compiti in Comune

Un tutor sarà a disposizione per supportare i bambini nell’esecuzione dei compiti assegnati degli insegnanti nel periodo natalizio. Lo sportello sarà attivo nelle giornate 28, 29, 30, 31 dicembre e 4, 5 gennaio, dalle 9 alle 13. Ogni incontro avrà una durata di un’ora e si terrà tramite la piattaforma google meet. L’iniziativa è stata pensata per bambini di età dai 6 ai 12 anni. Il servizio è gratuito.

Informazioni e contatti

Per entrambe le iniziative è necessario iscriversi sul sito www.cseverona.it.

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71480&tt=verona_agid