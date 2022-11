"Un Natale d’amore" a Bussolengo 

Bussolengo quest'anno si prepara ad "Un Natale d’amore": dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 un mese intero di appuntamenti per vivere insieme la bellezza del periodo più magico dell'anno, nella tipica atmosfera delle feste tra mercatini, luci, spettacoli e musica. «Il Natale - sottolinea il sindaco Roberto Brizzi - è entrato a pieno titolo tra gli appuntamenti imperdibili a Bussolengo, con una manifestazione che si rinnova ogni anno e tante iniziative per le famiglie, con un occhio di riguardo per i bimbi, a cui dedichiamo lo spirito più autentico di questo momento di festa condiviso. Ma il Natale sarà inoltre un’opportunità per venire a visitare Bussolengo. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per questo appuntamento; gli organizzatori, i dipendenti comunali, la Pro Loco, tutte le associazioni coinvolte e gli sponsor e invito tutti a vivere con noi la magia di questo Natale».

Anche quest’anno dunque Bussolengo vivrà appieno le festività e il filo conduttore di questo Natale è l'amore, in omaggio al Santo Patrono di Bussolengo in un percorso ideale che proseguirà con l’edizione 2023 della storica Fiera di San Valentino. In Piazzale Vittorio Veneto ci sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio, una delle più grandi della provincia di Verona che sarà aperta i giorni feriali dalle 15 alle 20, i prefestivi e festivi dalle 10 alle 22 e sarà aperta anche il 31 dicembre.

La centrale Piazza XXVI Aprile sarà teatro dell’inaugurazione ufficiale l’8 dicembre alle 17 con l’accensione delle luci per dare il benvenuto al periodo natalizio. Ospiti speciali di questo momento saranno le mascotte Prezzemolo, Baldo, Pradabella e Teddy con la presenza del Corpo Bandistico Città di Bussolengo. A seguire ci sarà una degustazione di risotto offerta dalla Pro Loco di Bussolengo e l'esibizione del coro Ok Mama con i canti natalizi. Nel pomeriggio dell’8 inoltre ci sarà lo spettacolo itinerante degli Zampognari che porteranno l’atmosfera del Natale per le strade del paese con la loro tipica musica.

L’8, il 10, l’11 il 17, il 18 e il 24 dicembre sempre in Piazza XXVI Aprile Babbo Natale nella sua casetta aspetterà i più piccoli per raccogliere le letterine di Natale. Domenica 11 dicembre Santa Lucia e il Castaldo incontrano i bambini nelle vie del centro e martedì 20 ci sarà un appuntamento speciale per gli alunni delle scuole primarie, che si ritroveranno in Piazza XXVI Aprile per appendere i loro pensieri d’amore all’albero dell’Eternamore. Mercoledì 21 dicembre presso Sala Polivalente (ex bocciodromo) da non perdere “Din Don Dan - Il Natale dei Bambini!” tra canti natalizi con il Babycoro di Verona, animazione e cioccolata calda offerta dagli Scottish Birati. Non mancheranno il Mercatino natalizio dei sapori e colori che si terrà in Via Mazzini e Piazza XXVI Aprile, il Festival dell’Handmade - I Nuovi Creativi, in Piazzale Vittorio Veneto e lo storico mercato del giovedì.

«Quest’anno - spiega l’assessore alla Promozione del territorio, Attività produttive e Manifestazioni Massimo Girelli - abbiamo scelto di acquistare alcune figure luminose anziché noleggiarle le luminarie natalizie come fatto negli scorsi anni. Questo ci consente di non gravare sulle casse comunali perché abbiamo reperito le risorse da un altro capitolo di Bilancio dedicato agli investimenti, senza intaccare i fondi per le spese correnti. Le luminarie verranno posizionate nelle piazze e nei principali ingressi del paese ed andranno ad aggiungersi a quelle già di proprietà del comune. Inoltre potremo utilizzarle anche per altre occasioni di festa e per più anni. Abbiamo tenuto conto anche del risparmio energetico, che quest'anno più che mai è centrale, visti gli aumenti dei costi per le bollette: le luminarie acquistate sono di nuova generazione a basso consumo. Naturalmente l'obiettivo principale resta quello di far vivere il periodo del Natale in un clima di festa che possa donare a tutti un sorriso ed un momento di gioia e serenità».

«Come sempre - ricorda l’assessore alla Cultura Valeria Iaquinta - proponiamo concerti e iniziative culturali come le visite guidate alle nostre splendide Chiese, realizzate nell’ambito di Pagus Pictus, progetto del Comune per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Il 18 dicembre alle 16 ci sarà l’esibizione del Coro Natalizio nel centro storico e alle 17 l’esibizione del Corpo bandistico Città di Bussolengo presso l’Hotel Montresor Tower. Il 23 dicembre, come da tradizione, ci troveremo per il Grande Concerto per il Natale con il coro e l’orchestra dell’Associazione Mito’s nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. E a Santo Stefano Concerto organizzato dai Padri Redentoristi nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso».

«Con il Distretto del Commercio la Rosa di San Valentino Eternamore - ricorda la manager Monica Stefanelli - stiamo coinvolgendo le attività commerciali nell’organizzazione del Natale, a partire dai pasticceri per proporre i dolci delle feste, mentre con i commercianti stiamo lavorando per promuovere le vetrine e le idee regalo e sostenere lo shopping nei negozi del territorio». La presidente della Pro Loco Marcella Dall’Oca sottolinea: «Si sta per concludere questo 2022 ricco di eventi Pro Loco e non poteva mancare la nostra collaborazione con l’amministrazione per l’organizzazione di “Un Natale d’amore”. Diversi spettacoli saranno finanziati dalla Pro Loco con parte degli incassi ottenuti durante l’anno perché il nostro obiettivo è quello di creare eventi e occasioni per far conoscere Bussolengo anche alle persone dei comuni limitrofi. L’8 dicembre per l'inaugurazione la nostra associazione offrirà la risottata ai presenti e nell’occasione ci saranno anche delle sorprese per i più piccini. Vi aspettiamo quindi per passare un po’ di tempo in allegria».

Informazioni e contatti

Il programma completo di "Un Natale d'amore" che si terrà a Bussolengo dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 è disponibile a questo link.