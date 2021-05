Al via domenica il primo tour napoleonico nella città di Verona

Domenica 30 maggio, alle 15, il primo tour napoleonico a Verona. Perché ei fu… e c’è ancora. Il “rapato”, come veniva chiamato, o il “piccolo caporale” diventato imperatore lasciò il segno a Verona più che altrove. La città, nodo strategico della campagna militare in Italia, fu anche la base di una serie di riforme che posero le basi dello Stato moderno. Napoleone fu e resta personaggio controverso: nella voglia di modernità, ma anche nelle spogliazioni; nella rinnovata architettura civile, ma pure nelle soppressioni ecclesiastiche.

I veronesi si dividevano tra chi rimpiangeva le sicurezze della tradizione e chi sperava in una democrazia senza privilegiati. Una stagione breve. Poi la restaurazione. Ma fu un ritorno al passato illusorio. Dopo il passaggio del ciclone francese nulla fu come prima. Erano stati piantati i semi delle nazioni moderne, distrutto il Veneto veneziano, importate idee rivoluzionarie e cambiati gli animi. 1821-2021: a 200 anni dalla morte di Bonaparte il tour nella Verona Napoleonica farà rivivere il breve e concitato periodo che trasformò velocemente Verona. In occasione del bicentenario della morte, il 5 maggio 1821, a questo evento cittadino seguiranno altre proposte in provincia.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 329 3123991.

