Nada in concerto a Villa Ciresola per la rassegna "Narr.azioni"

Ospiti d'eccezione, prime assolute, progetti speciali e omaggi d'autore per la quinta edizione della rassegna culturale estiva "Narr.azioni", organizzata dal Comune di Mozzecane in collaborazione con il circuito teatrale regionale Arteven e Box Office Verona.



Ad aprire la quinta edizione di “Narr.azioni”, mercoledì 3 luglio alle ore 21.30, sarà una delle icone indiscusse della nostra musica d’autore: Nada. L’artista che più di tutti ha saputo conciliare il rock cantautorale alla musica leggera italiana torna con l’unica data in Veneto del suo tour in duo, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra.

Un viaggio acustico tra i suoi più grandi successi, da “Ma che freddo fa” ad “Amore disperato”, fino ai suoi lavori più maturi e sperimentali, per un concerto dal forte impatto emotivo, capace di restituire tutta l’ecletticità di una delle artiste più audaci ed anticonformiste del panorama nazionale.

Informazioni e biglietti

Nada duo concerto / Locandina Comune di Mozzecane