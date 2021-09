Nada sul palco del Teatro Romano per un nuovo grandissimo concerto a Verona

Sabato 18 settembre, alle ore 21, Nada in concerto al Teatro Romano di Verona con il chitarrista Andrea Mucciarelli per la serata finale di Venerazioni 2021, il Festival al femminile organizzato da Box Office Live. Si tratta di un grande ritorno nella splendida cornice del Teatro Romano dove Nada si esibì nel 1988 per la storica rassegna "La Canzone D'Autrice".

Protagonista della musica italiana, interprete e autrice dalla classe e dalla sensibilità uniche, fin dai suoi esordi Nada ha firmato alcuni dei grandi successi divenuti internazionali. Un’evoluzione artistica affascinante l’ha vista più volte cambiare pelle: ha esplorato stili e generi diversi passando dalla musica leggera, al cantautorato, tornando al pop negli anni ottanta e virando poi verso la canzone d'autore e la scena indipendente.

Artisticamente più attiva che mai, Nada è accompagnata sul palco da Andrea Mucciarelli, talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese. Lo spettacolo comprende brani come "Il porto di Livorno" (di Piero Ciampi), la popolare "Ma che freddo fa" grandi successi come "Amore disperato" "Il cuore è uno zingaro" "Ti stringerò" e classici della tradizione popolare come "Maremma" e "Malachianta", fino alle canzoni di oggi (Guardami negli occhi, Luna in Piena e Senza un perché, colonna sonora di The Young Pope, e altre......) in cui oltre ad essere interprete Nada è anche autrice.

Informazioni e contatti

Questi i prezzi dei biglietti (esclusa la prevendita): platea 35 euro, gradinata 25 euro, i posti sono tutti numerati.

Per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti di green pass e documento di identità. Venerazioni 2021 fa parte del cartellone dell’Estate Teatrale Veronese promossa dal Comune di Verona – Assessorato alla Cultura.

Per ogni informazione: Verona Box Office - tel. 045 8011154.

