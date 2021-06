NAD open day, open mind!

Non sai chi siamo e cosa facciamo? Ecco il modo migliore per scoprirlo: incontra i nostri docenti e scopri il mondo di NAD! Iscriviti all'Open Day, ricevi il link per partecipare e incontrarci

Qual è il tuo lavoro dei sogni? A volte il mondo sembra suggerire che non ci sia spazio per sognare e che sia piuttosto il caso di pensare alle sfide concrete della ricerca di una professione. Qui in NAD siamo ben consapevoli di quanto sia fondamentale unire preparazione sulla materia e competenze per destreggiarsi nel mercato. Siamo anche altrettanto consapevoli di quanto la passione sia il motore che porta i nostri studenti a spingersi oltre, accogliendo con entusiasmo tutti gli strumenti concreti che mettiamo a disposizione per formare solidi professionisti. Anche per questo ci siamo reinventati e riscoperti: perché diamo un grande valore a quello che facciamo, e crediamo che questo valore sia condiviso anche da te. Ognuno dei nostri percorsi è stato analizzato, potenziato e adattato a questa nuova contemporaneità. Hai già fatto la tua iscrizione? Il 24 giugno saremo ONLINE su Cisco e in diretta LIVE su Facebook e Youtube, dalle 14.30 alle 17, con un nuovo OPEN DAY! Una formula diretta ed esaustiva, senza trascurare la parte che preferiamo: interagire con te e con tutti quelli che vorranno scoprire il mondo NAD. I protagonisti saranno i nostri master nella loro nuova veste, i progetti collaterali e tutte le possibilità che offriamo oltre la formazione: come forse saprai, accompagniamo gli studenti in un viaggio completo, che parte dall’insegnamento e arriva nel mondo del lavoro.

Ecco qui il programma: 14:30-14:35 INTRO Saluto del presidente Nicola Pighi e presentazione dell’Accademia 14.40-14:55 VDS Cris Tumedei e Andrea Pregl presentano la Visual Design School 14:55- 15.10 FDS Benedetto Grassotti e Davide Ferrari presentano la Fashion Design School 15:10- 15:20 NAD INTERNATIONAL Elisabetta Zichella presenta NAD International 15:20- 15:35 GDS Cecilia Comencini e Anna Sicoli presentano la Green Design School 15:35-15:45 Elisabetta Zichella e Pietro Clocchiatti presentano il MASTER EXECUTIVE in ‘Natural Building & Design’ 15:45-16:00 ADS Clelia Marenda e Dario De Meo presentano l’Architectural Design School 16:00- 16:15 Elisa Dal Fiume e Rita Pederzoli Ricci presentano il MASTER EXECUTIVE in ‘Home Staging’ 16:15-16:30 BDS Marco Bacini e Elisabetta Zichella presentano la Business Design School 16:30-16:40 FORMULA PLUS E SERVIZI Alessandro Griggio e Beatrice Rossi presentano Formula Plus e Servizi agli Studenti 16:40 – 16:55 LAST QUESTIONS Spazio per le domande e per i ringraziamenti. Riserva il tuo posto qui (https://accademiadeldesign.as.me/open-day-24-06 ), per interagire in diretta con i Docenti e scopri il mondo NAD.