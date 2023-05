Il musical "La Rupe dei Re" va in scena al Teatro Camploy di Verona

Attori Ballerini Cantanti propone, con il patrocinio del Comune di Verona, uno spettacolo di beneficenza a sostegno dell’associazione Medici Senza Frontiere (Msf) e per celebrare i vent’anni di attività sul nostro territorio e nelle provincie limitrofe. La Compagnia veronese si esibirà domenica 14 maggio alle ore 17 al Teatro Camploy, per presentare il suo celebre musical La Rupe dei Re, ispirato al cartone Disney Il Re Leone. Lo spettacolo, adatto a bambini, adulti e famiglie, è il cavallo di battaglia della compagnia e tratta temi quale la crescita, il delicato equilibrio tra tutti gli essere viventi, l’amore e il senso di responsabilità verso il prossimo.

I biglietti sono acquistabili online su EventBrite, oppure direttamente alla cassa del teatro il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 16. Il biglietto intero costa 15 euro, quello ridotto 10 euro (fino a 12 anni compiuti); in occasione della Festa della Mamma, c’è una speciale promozione 2 interi e 2 ridotti a 40 euro; c’è inoltre uno sconto gruppi: ogni 10 biglietti interi acquistati, il decimo è gratis. Il ricavato della serata andrà a beneficio del Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere; grazie al Fondo Msf è in grado di soccorrere già nelle prime ore le vittime delle crisi e di intervenire immediatamente sia nelle emergenze mediatiche che mobilitano l’opinione pubblica sia di quelle sconosciute di cui non si parla.

La Compagnia ABC (www.attoriballerinicantanti. it) è nata nel 1998 come iniziativa amatoriale. Negli anni, la compagnia si è evoluta e molti ragazzi si sono uniti al gruppo per cantare, ballare e recitare insieme. Nel 2007, dopo due anni di duro lavoro, la compagnia ha portato in scena il suo primo spettacolo, La Rupe dei Re, tratto dal classico Disney Il Re Leone. Il successo della rappresentazione ha portato alla realizzazione di nuovi spettacoli come La Sirenetta, ispirato alla versione di Broadway, e Il Gatto con gli Stivali, la prima produzione originale della compagnia, seguito nel 2015 da un’altra produzione originale, Il Libro Delle Favole.

Celebrare i vent’anni dell’apertura della sede di Medici Senza Frontiere a Verona è un momento di grande orgoglio e gratitudine per la città e per tutti coloro che negli anni hanno sostenuto e supportato l’opera della nostra organizzazione umanitaria, dichiara Giovanni Di Cera, volontario del gruppo veronese.

Medici Senza Frontiere (www.medicisenzafrontiere.it), fondata nel 1971, Premio Nobel della Pace nel 1999, è un’associazione che opera in tutto il mondo, portando aiuto alle persone colpite da emergenze umanitarie e da conflitti armati. La sede di Verona ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo obiettivo, fornendo supporto all’Organizzazione con risorse umane e finanziarie.

Nel corso degli anni i volontari e gli operatori umanitari di Verona hanno organizzato e partecipato a molte attività per sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi a sostegno dei progetti di Msf. La dedizione e l’impegno dei sostenitori veronesi hanno reso possibile l’aiuto a migliaia di persone in difficoltà, in paesi lontani come Afghanistan, Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Ucraina e molti altri.

È grazie anche a iniziative come l’evento di domenica 14 maggio presso il Camploy che Msf può continuare a portare umanità nei luoghi delle tragedie e ricreare speranze, nonché rispondere all’imperativo umanitario di salvare vite umane, alleviare le sofferenze ridando dignità alle persone che si trovano in uno stato di bisogno.

Per informazioni: info@attoriballerinicantanti. it