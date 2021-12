Musica dal vivo e tango per la proiezione del film "Piazzolla: la rivoluzione del tango"

Appuntamento lunedì 6 dicembre al Cinema Santa Teresa di Verona alle ore 21 per assistere alla proiezione del docu-film dal titolo "Piazzolla: La Rivoluzione del Tango". Sarà presente in collegamento da Buenos Aires il regista Daniel Rosenfeld.

Per l'occasione prima della proiezione, il pubblico sarà condotto nell'atmosfera argentina del tango e nel racconto cinematografico della vita professionale e intima dell'artista visionario Piazzolla da performance di musica e ballo dal vivo per il progetto TangoYCinema di Elena Rocco. Un progetto realizzato in collaborazione con Exit Media Distribuzione che ha l'obiettivo di divulgare il folklore e la cultura argentina attraverso l'arte, il cinema, la musica, la danza, il ballo e la moda. Sul palcosi esibiranno: l'artista musicista Mirko Satto al bandoneon e le coppie di ballerini del gruppo di ballo Ocho al Gancho dei maestri Walter Cardoso e Margarita Klurfan e de La Multinazionale del Tango di Titti Vaccari. Gli abiti di scena sono del brand paco perez vestiti tango delle sorelle Brogin stiliste di Padova. L'evento è patrocinato da FAItango.