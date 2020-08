Musica Nuda al Teatro Romano con il live di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

Domenica 13 settembre alle ore 21 Musica Nuda protagonista nella rassegna VenerAzioni di Box Office Live al Teatro Romano di Verona. Un concerto di grande bellezza e una proposta musicale inedita e raffinata nel tipico stile del grande duo Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, caratterizzato da istinto e libertà nel ricercato repertorio e nella particolarità dell’interpretazione, fatta di grande leggerezza senza mai rinunciare al rispetto dei brani originali dai quali partono per il loro viaggio musicale.

"Verso Sud" l’ultimo lavoro discografico è un viaggio nel sud musicale dell’Italia e del mondo in puro stile Musica Nuda con brani come Amazing Grace, Amara terra mia, Caruso, Anema e core, Vuelvo al sur; è un lungo viaggio ispirato dal sud e dedicato al sud, nell’accezione globale del termine, attraverso un repertorio interpretato con leggerezza e profondo rispetto. La voce elegante di Petra Magoni è accompagnata dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti nelle capriole dei virtuosismi jazz che da sempre rappresentano la cifra stilistica del duo, con brani che prima non avevano mai eseguito pubblicamente, giocando con la loro innata capacità di personalizzare all’estremo ogni singola esecuzione, amplificando le possibilità di esplorazione di terre nuove. Con questo live gli organizzatori di Box Office propongono un concerto che è completamente nuovo, nell’esecuzione degli artisti e nell’esperienza di chi li potrà ascoltare e vedere, grazie all’originalità e alle doti artistiche e professionali di altissimo livello di Magoni e Spinetti.

Informazioni e contatti

Il concerto è organizzato da Box Office Live, per la rassegna VenerAzioni, festival al femminile nato nel 2012 come omaggio alla tradizione del grande cantautorato femminile. I posti a sedere sono 310, capienza ridotta per un Teatro Romano con allestimento inedito, essenziale e ancor più affascinante.

Biglietti in vendita da Verona Box Office (via Pallone, 16, tel. 0458011154); on line sul sito www.boxofficelive.it e nei circuiti Geticket.

Mail: info@boxofficelive.it

Web: www.boxofficelive.it