Musica in Littorina a Salionze con il live dei The Franks, la Amy Winehouse tribute band

Sarà un’epopea di emozioni sulle note delle canzoni di Amy Winehouse il concerto che si terrà giovedì 29 luglio alla Littorina del Mincio di Salionze di Valeggio sul Mincio (VR). Per la rassegna Musica in Littorina si esibirà infatti la tribute band The Franks, formata dalla cantante Ilaria Mandruzzato, Ludovico Rinco (tromba, voce), Yuri Argentino (sax, flauto, voce), Simone Bortolami (chitarra, voce), Alberto Lincetto (pianoforte), Riccardo Di Vinci (basso) e Ugo Ruggiero (batteria).

L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Valeggio sul Mincio, si impegna inoltre a sostenere la Mensa San Bernardino di Verona destinandole una parte del ricavato della rassegna. Ispirandosi, nel nome, al primo album di Amy Winehouse, i Franks sono una tribute band di quella che probabilmente è stata la più importante, talentuosa e trasgressiva cantante di inizio millennio. Il repertorio, di grande impatto, spazia da raffinati arrangiamenti soul-jazz all’energia reggae e ska.

In ormai numerosi anni di attività, la band padovana si è fatta conoscere per le sue performance basate su interpretazioni spigliate e talvolta nostalgiche dei successi della star inglese scomparsa nel 2011: da Rehab a You know I'm No Good, Love Is a Losing Game, Back to Black...

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio

via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR)

Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.

Direttore artistico: Mauro Ottolini

