Musica in Littorina, Veronica Sbergia e Max De Bernardi in concerto a Valeggio sul Mincio

Giovedì 8 luglio alle ore 21:30, per il suo secondo appuntamento, la rassegna Musica in Littorina che si svolge presso la Littorina del Mincio farà salire sul palco Veronica Sbergia (voce, ukulele, washboard) e Max De Bernardi (chitarra). Chi si troverà a Salionze di Valeggio sul Mincio in questa oasi paesaggistica in riva al fiume verrà come catapultato nella ‘vecchia America’, quando la black music stava iniziando a formalizzare i suoi stili e il folk si aviava a incontrare la modernità.

L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Valeggio sul Mincio, si impegna inoltre a sostenere la Mensa San Bernardino di Verona destinandole una parte del ricavato della rassegna.

Veronica Sbergia e Max De Bernardi suonano le ‘radici’ musicali statunitensi: country blues, ragtime, hokum (il blues dai testi più velatamente lascivi), giù giù sino alla musica delle jug band (quelle di chi non può neanche permettersi uno strumento e se lo costruisce con oggetti di fortuna). Riproducendone fedelmente le sonorità, il duo fa rivivere la musica rurale degli anni Venti e Trenta. Il loro album Old Stories for Modern Times, lancia un chiaro messaggio sin dal titolo: i due sanno perfettamente come rendere interessanti per la sensibilità moderna questi antichi canovacci sonori.

The Mexican Dress, il loro quinto e più recente lavoro discografico, è estremamente variegato. In scaletta, per la prima volta, sono presenti anche alcune composizioni originali scritte da Max e Veronica con il supporto di Denny Hall, leader della band americana The Nite Café. Max De Bernardi oltre alla chitarra acustica e resofonica suona anche il mandolino e l’ukulele: praticamente l’intero armamentario a corde del country blues, sul cui ascolto si è formato alla fine degli anni Settanta. Veronica Sbergia è cantante, ukulelista e suonatrice di washboard. La versatilità della sua voce l’ha portata ad affrontare repertori di vari generi musicali, dal pop al folk passando per il soul, il funk, il jazz. Ma è nel blues che trova la sua espressione ideale.

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio

via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR)

Direttore artistico: Mauro Ottolini

