Musica in Littorina: a Valeggio sul Mincio l'imperdibile concerto della Morblus Band

Giovedì 19 agosto alle ore 21:30 la Morblus Band dispenserà emozioni ed entusiasmo a profusione col suo gagliardo funky blues. Per questo nuovo concerto della rassegna Musica in Littorina che si tiene alla Littorina del Mincio di Salionze di Valeggio sul Mincio (VR), il cantante e chitarrista Roberto Morbioli guiderà la band completata da Daniele Scala alle tastiere, Stefano Dallaporta al basso e Diego Pozzan alla batteria.

L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Valeggio sul Mincio, si impegna inoltre a sostenere la Mensa San Bernardino di Verona destinandole una parte del ricavato della rassegna. Con il suo travolgente ed esplosivo funky blues intriso di R&B e soul, la Morblus Band è fatta per il palcoscenico, dove sprigiona tutta la sua potenza, senza per altro nascondere l’intelligente equilibrio tra tecnica e anima e l’originalità degli arrangiamenti.

Mente ispiratrice del gruppo è Roberto Morbioli, chitarrista eclettico, il cui battesimo musicale avvenne nel 1987, quando entrò a far parte della band di Tao Ravao. Dotata di una torrenziale energia, espressa nei concerti senza alcun risparmio, la band si distingue per la ‘pronuncia’ sonora schiettamente americana. Dal 1991, anno della sua fondazione, la Morblus Band ha inciso diversi album, collaborando con artisti come Sandra Hall, Jesse Yawn, i Boomer Horns.

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio

via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR)

Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.

Direttore artistico: Mauro Ottolini.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...