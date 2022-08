L’ingresso è libero, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, organizzata da Garda South Cycling con il patrocinio del Comune di Valeggio sul Mincio, si impegna inoltre a sostenere la Mensa San Bernardino di Verona destinandole una parte del ricavato della rassegna.

Giovedì 4 agosto, alle ore 21.30, la Littorina del Mincio ospiterà una Soul Train Night intrisa di blues con la cantante e bassista Marina Santelli, il chitarrista Sam Lorenzini, il bassista e tastierista Juri Magliolo e il batterista Matteo Breoni. Il concerto, che si terrà nell’oasi paesaggistica in riva al fiume a Salionze di Valeggio sul Mincio (VR), avrebbe dovuto essere l’ultimo appuntamento della rassegna estiva Musica in Littorina . Ma il meteo ha voluto diversamente: gli seguirà ancora, il 18 agosto, il recupero del concerto dell’Orchestra Mosaika annullato lo scorso giugno a causa del maltempo.

The Soul Train Night per la rassegna Musica in Littorina in riva al fiume Mincio