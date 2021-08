Musica in Littorina: a Valeggio sul Mincio le Sorelle Marinetti in concerto

Ai confini tra massima serietà e ammiccante stravaganza, giovedì 12 agosto alle ore 21.30 la Littorina del Mincio a Salionze di Valeggio sul Mincio (VR) ospiterà le Sorelle Marinetti, che assieme al quartetto jazz dell’Orchestra Maniscalchi daranno vita a un nuovo concerto per la rassegna Musica in Littorina. Swing d’annata, glamour estetico dal tocco vintage, amore per i minimi dettagli della musica che ha fatto da colonna sonora all’Italia negli anni tra le due guerre mondiali caratterizzano l’esibizione delle Sorelle Marinetti, che però all’anagrafe si chiamano Marco Lugli, Nicola Olivieri e Matteo Minerva. Le loro armonizzazioni canore saranno sostenute da Christian Schmitz (pianoforte), Adalberto Ferrari (clarinetto, C-melody sax), Marco Mistrangelo (contrabbasso) e Martino Malacrida (batteria).

L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Valeggio sul Mincio, si impegna inoltre a sostenere la Mensa San Bernardino di Verona destinandole una parte del ricavato della rassegna.

Qualcuno ha definito le Sorelle Marinetti, con un pizzico di ironia, il miglior trio femminile di canto armonizzato in Italia. Certo di consenso ne hanno raccolto, tanto da permettere loro di continuare a frequentare i migliori teatri italiani dopo ben quindici anni di attività. In verità le Sorelle Marinetti sono un trio maschile di attori-cantanti en travesti: Marco Lugli nel ruolo di Scintilla Marinetti, Nicola Olivieri nel ruolo di Turbina Marinetti e Matteo Minerva nel ruolo di Elica Marinetti.

Nate da un’idea del produttore Giorgio Bozzo e dell’arrangiatore Christian Schmitz, che continua ad accompagnarle nelle loro esibizioni ancora oggi, le Marinetti sono il frutto di una seria ricerca nel repertorio dello swing italiano degli anni Trenta e Quaranta, di un attento lavoro di adattamento dei timbri vocali e di recupero degli arrangiamenti e delle sonorità originali. L’attenzione filologica per il repertorio reso celebre da artisti come Silvana Fioresi, Delia Lodi e il Trio Lescano è proprio ciò che distingue le Sorelle Marinetti da altre formazioni (come le Puppini Sisters e le Sorelle Bandiera) che in tempi moderni si sono dedicate a questo genere, modernizzandone però le atmosfere e affrontandone con fin troppa ironia le canzoni. Canzoni che poi sono diventate degli evergreen dei ‘radio days’ italiani: Il pinguino innamorato, Ma le gambe, Tulipan, La gelosia non è più di moda, Non sei più la mia bambina...

Tra i momenti salienti della carriera delle Sorelle Marinetti si ricordano la loro presenza al Festival di Sanremo del 2010 assieme ad Arisa; il tour estivo con Simone Cristicchi del 2011; il ruolo di coriste per Vinicio Capossela nel 2012. L’attuale spettacolo musicale delle Sorelle Marinetti si basa su Parole d’amor, album pubblicato nel 2018.

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio

via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR)

Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.

Direttore artistico: Mauro Ottolini.

