Musica in Piazza 2023: tre eventi in piazza a Dossobuono  

La Fondazione Piccola Fraternita? Onlus presenta la rassegna “Musica in Piazza 2023”. Si tratta di tre eventi musicali: il 14 maggio si esibiranno i mitici Mal e Ricki e le Perle, il 15 luglio i Brennero 66 col tributo ai Pooh, il 17 settembre i Movie Trio con il tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti. Gli eventi nascono dalla collaborazione con Loris Zanon, amico intimo di Alfio Cantarella ex batterista dell’Equipe84 che ricorderemo nel primo appuntamento, e alcune organizzazioni impegnate da tempo nel sociale: la Parrocchia Santa Maria Maddalena, l’associazione Castel Bricon, il Centro Giovanile NOI di Dossobuono, l’associazione Mereketenghe, la cooperativa sociale Tangram, l’associazione Piccola Fraternita? e la Societa? Ciclistica Olimpica Dossobuono.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

La rassegna gode del patrocinio del Comune di Villafranca di Verona e rientra nel progetto “Abbracci”, finanziato da Cariverona, che ha permesso (e permettera? fino alla fine del 2023) alla Piccola Fraternita? di individuare i bisogni sociali ed educativi di Dossobuono e di progettare e mettere in pratica le risposte adeguate. Il coinvolgimento delle associazioni della frazione nella rassegna e? frutto della volonta? di raccogliere attorno a progetti condivisi le forze a disposizione nel territorio, cosi? da rendere poi piu? semplice e piu? efficace realizzare interventi per gli abitanti di Dossobuono.

Fino ad ora, spiegano gli organizzatori, sono stati realizzati i due doposcuola in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Dossobuono: uno dedicato ai bambini della scuola primaria, attualmente gestito dalla cooperativa Tangram su mandato dell’Amministrazione comunale, e uno per i ragazzini della scuola secondaria di primo grado grazie all’aiuto del Gruppo Alpini di Dossobuono. In collaborazione con l’Auser di Dossobuono e? stato avviato “Fitness della Mente”, un percorso di potenziamento cognitivo per gli anziani promosso dall’Associazione di psicologi “Omnia” e volto a diminuire le conseguenze dell’invecchiamento cerebrale. L’iniziativa e? riproposta in accordo con il servizio “Noi&Al”, che prevede il sostegno psicologico e la formazione dei familiari dei malati di Alzheimer precoce, per accrescere le varie competenze necessarie nella quotidianita?, arrivando poi alla stimolazione cognitiva dei pazienti con tecnologie e software innovativi. Altre iniziative sono state lo sportello di consulenza psicologica “Ti Ascolto”, la collaborazione nell’organizzazione del Grest parrocchiale insieme alla Cooperativa Tangram e alla Pallamano Olimpica Dossobuono, il percorso di inclusione in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Stefani Bentegodi” di Villafranca

Stefano Manara, direttore della Piccola Fraternita?: «Questi tre eventi sono l’occasione di ritrovarsi in piazza mettendo a disposizione i talenti e le capacita? delle persone e degli enti coinvolti. Siamo all’ultimo anno di Abbracci, progetto di Welfare di Comunita?, e crediamo sia l’occasione buona per fare un bilancio di questi 3 anni di progetto e per lanciare l’idea che, collaborando insieme, si possa dare alla comunita? dei momenti di “sana” aggregazione magari creando una sorta di continuita? con gli eventi storici che a Dossobuono vengono organizzati. I tre eventi musicali sono definiti ma siamo disponibili ad accogliere ulteriori proposte di aggregazione per la fascia oraria 17-19. Oltretutto come struttura veniamo da un periodo di chiusura a riccio e non vediamo l’ora di poter stare insieme!!»

Prima e durante i tre concerti, che inizieranno alle ore 21, saranno aperti e attivi gli immancabili stand gastronomici.