"Musica delle ombre": tre serate di cinema muto con musica dal vivo

Come è noto dal 1895 fino al 1927, anno in cui venne realizzato il primo film sonoro, il cinema è stato muto, anzi anche in seguito per alcuni anni la maggior parte delle produzioni sono state di silent movies. In realtà fin dalla sua nascita il cinema ha usato l’accompagnamento musicale per completare e intensificare il significato delle scene visive, e per molti musicisti il lavoro nelle sale ha rappresentato una occupazione importante e regolare, poi irrimediabilmente scomparsa.

PREVENDITA GRATUITA*: C?LICCANDO SU BIGLIETTI PRENOTI IL TUO POSTO IN RASSEGNA. LA SERA DELL'EVENTO LA CASSA DEL TEATRO RESTA APERTA PER L'ACQUISTO DEL BIGLIETTO. (*e?vento a pagamento).

BIGLIETTI: 12 euro INTERO - 10 euro RIDOTTO (under 16 - over 65) - 8 euro RIDOTTI CONVENZIONATI (Verona Card, Carta nazionale dei Giovani, Universitari, Ri-Ciak) - 25 euro ABBONAMENTO per le tre serate.

Da alcuni anni assistiamo però in molti festival internazionali alla riproposizione di film muti con l’accompagnamento musicale dal vivo, con musiche originali e un approccio stilistico nuovo, capace di allargare la comprensione e la fruizione del film. La rassegna propone tre appuntamenti con cadenza mensile di tre grandi classici:

il 25 febbraio la pellicola GIGLIO INFRANTO (1919) del grande regista americano D.W.Griffith racconta la storia, ambientata a Londra, di due anime gentili ma reiette con il commento musicale di Davide Agnoli agli strumenti a fiato e di Carlo Ceriani alle chitarre e alle percussioni.

Il 18 marzo viene proposto IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI (1920) di Robert Wiene, un simbolo dell’espressionismo tedesco che gioca con il tema del doppio e la difficile distinzione tra allucinazione e realtà sarà commentata da Luca Donini agli strumenti a fiato e Teo Ederle agli strumenti a corda ed agli effetti.

Infine il 22 aprile, nell’ambito della Shakespeare Week di Casa Shakespeare, verrà proposto HAMLET (1913) di Hay Plumb, una trasposizione cinematografica fedele della tragedia shakespeariana , protagonista il grande attore inglese Forbes-Robertson, con il commento musicale di Stefano Benini agli strumenti a fiato e Carlo Ceriani alle chitarre e percussioni. I musicisti che suoneranno sui film hanno tutti alle spalle una profonda preparazione musicale ed esperienze importanti che vanno dalla musica classica alla contemporanea, dal jazz al rock, con la base comune della sensibilità e della creatività: capacità che permettono di infondere nuova vita alle pellicole proposte.

I?nformazioni, contatti e eventuali prenotazioni su Whatsapp: 347 253 1536.

Web: https://www.eventbrite.it.