Un fine settimana di grande musica dal vivo al Mura Festival di Verona

Da questo weekend aria di novità al Bastione di San Bernardino: una piazzetta nel parco, un nuovo modo di vivere l'arte e le performance degli artisti di strada attraverso spettacoli, musica e pittura. Gli artisti si esibiranno sul palco di Casa Erriquez e accompagneranno con le loro performance la cena e la convivialità del pubblico. A Mura Festival il cibo, il buon bere, l’arte e la cultura si fondono in un’atmosfera rilassante ed immersiva.

Venerdì 6 agosto alle 21, il duo veronese Old Times, composto da Genny Ferro (voce e washboard) e Marco Patteri (voce, chitarra e armonica) proporrà un viaggio lungo la tradizione americana dei primi anni del Novecento fra il country blues e il ragtime fino ad arrivare agli anni d’oro della musica bluegrass negli anni Cinquanta. Uno spettacolo dal sapore vintage con accenni di swing e charleston degli anni Trenta.

Sabato 7 agosto alle ore 21.30, si esibiranno i Triomanzana, un trio veronese acustico, poliedrico ed eclettico che si occupa di musica Gipsy in tutte le sue forme. I tre talentuosi musicisti, Pietro Cupo Cuppone (chitarra), Lucas Dinarte (percussioni) e Daniele Prolunghi (chitarra ritmica) creano un mix esplosivo e coinvolgente che non lascia mai indifferente il pubblico: esplorano con gusto moderno e frizzante le musiche popolari del mediterraneo, dalla rumba spagnola al flamenco, dalla musica greca e araba al manouche. Il loro marchio di fabbrica è una perfetta alchimia tra melodie suadenti e arabeggianti e il ritmo vorticoso e coinvolgente tipico della rumba flamenca. La loro musica, che si presta ad ogni occasione, li ha portati a suonare nei migliori locali del nord Italia, primo tra tutti il lussuoso Aman Venice su Canal Grande.

Domenica 8 agosto, ore 20.45 è la volta invece di Sunday Mura Spritz, l’appuntamento al tramonto in cui ascoltare buona musica sorseggiando un fresco Mura Spritz, official drink di Mura Festival a base di Chiaretto di Bardolino, con i Sosken. Il duo, acustico folk, presenta un repertorio ricercato, basato sull’armonia tra le voci e le chitarre di Andrea e Arianna. L’atmosfera che si crea è eterea, evocativa, ricorderà qualcosa che appartiene al passato ma che può essere ancora molto attuale. Il repertorio, che include Simon and Garfunkel, Crosby Stills Nash and Young, King Crimson, David Bowie e molto altro risponde ai gusti dei due componenti, piuttosto noncuranti delle tendenze musicali del momento, ed è proprio per questo che con questo progetto si ascolterà qualcosa di davvero diverso dal solito.

Informazioni e contatti

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi. Per accedere a Mura Festival non è necessario presentare il green pass.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 24.

