Musica live e piatti tipici per il "Verona Oktoberfest"

Si terrà a Verona in via Giovanni Ongaro dal 10 al 13 settembre il "Verona Oktoberfest 2020". Tensostruttura addobbata in stile bavarese, servizio al tavolo (consigliata la prenotazione), piatti tipici Oktoberfest, musica e spettacoli dal vivo. Ci saranno poi giochi a tema, l'immancabile freschissima birre da Oktoberfest servite in boccali rigorosamente in vetro, un 'area bimbi e il Biergarten esterno.

