Weekend di musica al Mura Festival con The Magical Mystery Band e il duo Old Times

Sabato 31 agosto alle ore 21.30, sul green stage di Mura Festival, una tribute band dei Beatles del tutto fuori dagli schemi. The Magical Mystery Band è pronta a far crollare la classica idea del gruppo che si esibisce con “i soliti caschetti e le canzoncine innocue” con una serata dall’energia esplosiva, ai limiti del punk.

The Magical Mystery Band ripropone il repertorio dei Beatles in un vero e proprio live concept dall’impatto sorprendente per l’eclettismo, la carica e la cura nella reinterpretazione dei brani. Il repertorio vastissimo spazia dal beat degli esordi al blues degli ultimi lavori, coinvolgendo anche il periodo psichedelico tra il 1966 e il 1969.

Domenica 1 agosto, ore 20.45 è la volta invece di Sunday Mura Spritz con il duo Old Times, l’appuntamento al tramonto in cui ascoltare buona musica sorseggiando un fresco Mura Spritz, official drink di Mura Festival a base di Chiaretto di Bardolino.

Il duo di origine veronese composto da Genny Ferro (voce e wasboard) e Marco Patteri (voce, chitarra e armonica) propone un viaggio lungo la tradizione americana dei primi anni del Novecento fra il country blues e il ragtime fino ad arrivare agli anni d’oro della musica bluegrass negli anni Cinquanta. Uno spettacolo dal sapore vintage con accenni di swing e charleston degli anni Trenta.

Informazioni e contatti

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì alla domenica dalle 18.00 alle 24.00. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglierà l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico dalle ore 11.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...